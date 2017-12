Konec české policejní legendy! Lottes lovil vrahy 44 let. Jaké byly jeho největší případy?

Josef Lottes u policie začínal v roce 1973 na místním oddělení v Praze. Postupně se propracoval přes trestné činy mládeže na bytová vloupání. A v roce 1985 se vypracoval až na 1. pražské oddělení. Jeho první vraždou, ke které se nachomýtl, byl velmi známý sériový vrah.

"Zařadili mě tenkrát do party, co vyšetřovala spartakiádního vraha Straku, i když jsem tam spíš dělal takového toho podržtašku, učil jsem se," prozradil Blesku. Případ, jenž díky blížící se spartakiádě v tehdejším Československu budil značnou pozornost, se začal odehrávat brzy na jaře 1985. Tehdy totiž hornický učeň, jenž z internátu ve Stochově u Kladna jezdil domů do Prahy na víkendy, poprvé zaútočil.

Jiří Straka, tenkrát 16letý mladík, nakonec zabil tři ženy. Kromě svědeckých výpovědí napadených žen policii pomohla i expertiza Kriminalistického ústavu, jež na šatech obětí objevila drobné kovové částice. To umožnilo určit pachatelovo zaměstnání. Straka totiž tehdy jako učeň pracoval s obráběcími stroji. Mladík po svém zatčení s policií spolupracoval a bez sebemenší lítosti popisoval detaily svých skutků.

Soud ho jako mladistvého poslal na 10 let do vězení, v roce 1994 se po prezidentské amnestii přesunul do psychiatrické léčebny, odkud byl v roce 2004 propuštěn na svobodu.