V sexy oblečku provokativně jedla banán před muži: Zpěvačka skončila ve vězení!

Shyma skončila za mřížemi kvůli svému velmi odvážnému videoklipu. Ten se odehrává ve školní učebně číslo 69, ve které působí velmi sexy učitelka s výrazným make-upem, v těsné sukni a halence s hlubokým dekoltem. Třída je složená z mladých mužů, kteří mladou a krásnou učitelku hltají očima. Ještě aby ne, když jim názorně ukazuje, jak jíst banán či jakési tacos se sýrem, což po ní následně jako jeden muž opakují. Egyptská zpěvačka se tím ale ve své rodné zemi postarala o pořádné pozdvižení. Zpívala v podprsence a provokativně jedla banán: Zpěvačku zatkla policie

Po vydání videoklipu byla Shyma zatčena za „podněcování k nemravnostem“. Soud ji nyní poslal na dva roky do žaláře a udělil jí mastnou pokutu. Zpěvačka má zaplatit 10 tisíc egyptských liber (12,2 tisíce korun). Vězení dostal i režisér videa, který by si měl odsedět rovněž dva roky. Ten se k soudu ale nedostavil.

Zpěvačka se může ještě odvolat k vyššímu soudu, v konzervativní zemi jí to bude ale nejspíš málo platné. „Nikdy by mě nenapadlo, co můj videoklip způsobí. Omlouvám se všem, kdo moje video vnímali jako nevhodné. Nečekala jsem, že se stanu terčem tolika útoků,“ uvedla Shyma po obvinění s tím, že stát se zpěvačkou byl její dětský sen.