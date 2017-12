Při žhářském útoku zahynuly tři děti: Zraněné matce to neřekli

Tři malí andílci (†7, †8, †14) uhořeli při požáru rodinného domu v anglickém Walkdenu. Do domu, kde spala matka s pěti dětmi, někdo nalil komínem hořlavinu. Policie už zatkla a obvinila 23letého mladíka a jeho o tři roky mladší přítelkyni.

Požár rodinného domu vypukl v pondělí v pět hodin ráno. V domě v tu dobu spala máma Michelle Pearson (35) spolu se svými pěti dětmi. Jejímu synovi Kylovi (16) a jeho kamarádovi Bobbymu se podařilo z ohnivého pekla uprchnout oknem. Kyle utrpěl jen lehká poranění, když se pokoušel do domu vrátit a zachránit svou rodinu. Dcerky Demi (†14), Lacie (†7) a syn Brandon (†8) bohužel při požáru tragicky zahynuli. Máma Michelle skončila ve vážném stavu v nemocnici a je pod těžkými sedativy, její tříletá dcerka Lia bojuje o život. Matka (†35) po smrti syna (†8) spáchala sebevraždu: Vyčítala si, že ho nezachránila

Policie již zatkla třiadvacetiletého mladíka a jeho dvacetiletou přítelkyni, kteří byli obviněni ze žhářství a vraždy. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že pachatelé hodili do domu tři zápalné lahve, jednu přímo komínem. Motiv jejich činu ale zatím není známý. Zatýkání Zaca Bollanda a jeho přítelkyně Courtney Brierley přihlíželi místní, kteří na adresu podezřelých nešetřili nadávkami.

Podle sousedů to nebyl první úrok na rodinu, už před dvěma týdny jim někdo rozbil okna. „Bylo mi fyzicky špatně, když jsem slyšela, že ty děti zahynuly. Doufám, že ten, kdo tohle udělal, shnije v pekle,“ řekla jedna z místních a dodala: „Se Zacem Bollandem jsme měli už dříve problémy. Není to vůbec příjemný člověk. Je to slizák.“ Dítě (†4) zemřelo při požáru v Teplicích: Nadýchalo se zplodin

Podle britských médií Michelle nedávno přišla o manžela, který zemřel na rakovinu, a dělala, co mohla, aby se sama postarala o pět dětí. „Je to naprosto zdrcující. Máma se hodně snažila, aby vyšli s penězi. Je to k pláči, že je potkalo ještě tohle,“ řekl rodinný známý Kyle Skelhorn.

