Narkoman zapálil dveře bytu, dva lidé zemřeli: Soud mu potvrdil 15 let za mřížemi

Recidivista a narkoman Václav Morava půjde na 15 let do vězení za podpálení dveří bytu, ve kterém následně zahynul nemocný, téměř nepohyblivý muž a jeho syn. Trest za obecné ohrožení dnes Moravovi potvrdil pražský vrchní soud, když zamítl odvolání obžalovaného. Verdikt, podle nějž se muž musí podrobit také protidrogovému ústavnímu léčení, je pravomocný.

„Trest je přísný, nikoliv však nepřiměřený,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

Dvaatřicetiletý Morava se letos v únoru vypravil do panelového domu v Jirkově na Chomutovsku. Tvrdí, že chtěl vystrašit svého třiadvacetiletého známého, který tam bydlel u rodičů a který mu údajně dlužil peníze. Podle rozsudku nalil obžalovaný mezi práh a dveře kamarádova bytu v pátém patře přinejmenším litr toluenu, který zapálil, a poté odešel. Oheň se velmi rychle rozšířil a mladík uhořel. Ve vedlejší místnosti navíc zemřel i jeho otec, který se udusil zplodinami z hoření.

V nebezpečí byli také ostatní obyvatelé osmipatrové budovy. Morava čin spáchal v sobotu, kdy se v domě nacházelo mnoho lidí. Šest nájemníků z nejvyšších poschodí vyvedli ve filtračních maskách hasiči, evakuovat museli i dalších 22 obyvatel. Sedm z nich ošetřili. Škoda způsobená požárem a následným hašením dosáhla téměř sedmi milionů korun.

Vyučený mechanizátor Morava, který dlouhodobě užívá pervitin, se částečně přiznal. Trvá ale na tom, že nechtěl nikoho zabít. „Je mi to líto. Nevěděl jsem, co se stane, v životě by mě to nenapadlo," řekl dnes soudcům. Na rohožku před dveřmi prý nalil pouze dva decilitry odlakovače, což však vyvrátili experti i vyšetřovací pokus.

Policie případ původně vyšetřovala jako vraždu, za což by Moravovi hrozil až výjimečný trest. Státní zástupce nakonec případ překvalifikoval na obecné ohrožení. Za neúmyslné způsobení smrti tak muž nemohl dostat více než 15 let odnětí svobody.

Podle znalců je možnost nápravy obžalovaného minimální a hrozí u něj opakování trestné činnosti. V minulosti byl třináctkrát soudně trestaný a opakovaně byl ve vězení, převážně za skutky proti majetku. V současné době čelí dalšímu stíhání za neplacení alimentů.

Manželce a dceři staršího ze zemřelých mužů má Morava zaplatit celkem 1,5 milionu korun za nemajetkovou újmu. Vdova přišla požárem o vše. S manželem žila 36 let a vychovali spolu tři děti. Letos jí zemřel i druhý syn, který měl rakovinu. Žena jeho smrt spojuje se zhoršením psychického stavu po hlavním líčení s Moravou.

