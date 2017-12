Sousedé o majitelu domu, kde uhořela psí smečka: Vyhrožoval nám smrtí! V domě měl zbraně

Nejméně 13 psů uhořelo při tragickém požáru na Jičínsku. Na místo musel být povolán i pyrotechnik, protože majitel měl v domě krom zábavní pyrotechniky i zbraně a spoustu munice. Sousedé z něho měli strach a obávají se, že se do vyhořelého domu vrátí.

Požár zachvátil rodinný dům v Třtěnicích v noci z úterý na středu. Hasičský zásah trval několik hodin. Majitelům se podařilo z hořícího domu dostat před příjezdem hasičů a skončili jen s lehkými zraněními v nemocnici. To samé se bohužel nedá říct o psí smečce, kterou v domě měli. Z přibližně třiceti psů jich nejméně 13 uhořelo. Zachránění psi pak skončili v útulku. Požár na Jičínsku zabil část psí smečky: Přemnožená zvířata řeší obec už 25 let

Sousedé si na přemnoženou smečku stěžovali už přibližně 20 let. Vadilo jim hlavně neustálé štěkání a nesnesitelný zápach. Od stejné rodiny ochránci zvířat odebrali před pár lety už 50 psů. "O množírnu se v žádném případě nejednalo. Tam šlo prostě o to, že ti majitelé mají rádi psy, proto je asi chovali. Bohužel se jim to vymklo kontrole, ale oni s tím nechtěli nic dělat," řekl FTV Prima starosta Třtěnic Zdeněk Bydžovský.

Majitel s matkou je momentálně u příbuzných, místní se ale obávají, že se do domu časem vrátí a vše začne znovu. Ze svého souseda mají navíc strach. Podle informací televize se v domě po požáru našly minimálně dvě střelné zbraně a 30 kilo munice. "Ty pušky nevím, jak to má legálně. Ale vyhrožoval nám, že nás tady pozabíjí," uvedl jeden z místních. Tragický požár domu na Jičínsku: V ohnivém pekle uhořela psí smečka