Měla bys spolknout pilulku kyanidu, napsal gay pornoherec kolegyni (†23), která se oběsila

Napsal něco, čeho bude do smrti litovat. Gay pornoherec Jaxton Wheeler (29) se pustil do internetové přestřelky s hereckou kolegyní August Ames (†23), která spáchala sebevraždu. Aniž by to věděl, napsal, aby spolkla za očerňování gay pornoherců pilulku kyanidu. V tu dobu už ale byla dávno mrtvá.

„Jakákoliv dáma, která mě nahradí pro natáčení s EroticaXNews? Budeš točit s chlápkem, který točil gay porno. Jen ti to chci říct. To je vše, co mohu říct. Opravdu agenti nevědí, koho zastupují?“ napsala na Twitteru a strhla tím obrovskou bouři. Mnoho uživatelů sociální sítě ji totiž napadlo a označilo za homofobní.

August Ames to popřela, ale problém už zažehnat nedokázala. „Nejsem homofobní. Většina holek netočí scény s chlapy, co točili gay porno kvůli bezpečnosti. Tak je to i u mě. Nebudu riskovat zdraví, nevím, co dělají ve svém osobním životě,“ reagovala slavná pornoherečka. Jenže naznačením toho, že gayové mají více pohlavních chorob, si vůbec nepomohla. Smrt světoznámé pornoherečky August Ames (†23): Sebevražda kvůli filmu s gayem?

“ snažila se vyžehlit průšvih. Jaxton Wheeler se pak do ní opřel s tím, že i gay pornoherci chodí na testy. „,“ odvětila August Ames.

Pak ale prodělala zkrat, napsala: „Do pr**le s vámi všemi,“ a oběsila se. To ale Jaxton Wheeler pravděpodobně nevěděl a když už byla po smrti, napsal jí: „Svět očekává tvou omluvu. Nebo může spolknout pilulku kyanidu.“ Sám si tak zadělal na obrovský průšvih.

„Dostal jsem tolik výhrůžek smrtí nebo násilím, že jsem musel zavolat FBI. Posr**é FBI! Osobní informace mé matky a mého syna byly zveřejněny online, aby je očernily,“ prohlásil Wheeler. „August se stala obětí internetové šikany, ale i já jsem oběť,“ dodal a sypal si popel na hlavu.