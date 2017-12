Nahé tělo Ivany (†18) našli pod okny jejího bytu: Rychlý závěr policie šokoval rodinu

Ivanu Smit (†18) našli mrtvou na balkoně v šestém patře, tedy 14 podlaží pod jejím bytem. Dívka pracovala jako modelka, mimo jiné předváděla oblečení světoznámé značky Chanel. Osudné noci byla na večírku a po návratu domů, zhruba v sedm ráno, si psala se svým přítelem a poslala mu selfie. O sedm hodin později ji našli mrtvou.

Brutální vražda modelky v dovolenkovém ráji: Našli ji s podříznutým hrdlem u silnice

Podle policie vypadla z okna zhruba v deset dopoledne, našli ji ale až ve tři odpoledne. „Jak je to vůbec možné? Je divné, že ji nenašli až do tří odpoledne. Byla vysoká 181 centimetrů a bariéra měřila 120 centimetrů. Jen pokud by se předklonila, tak by vypadla. Prostě nespadla a ani neskočila,“ uvedl dívčin táta Marcel s tím, že sousedé měli slyšet z apartmánu křik a policie chce podle něj jen vše rychle uzavřít.

Malajsijská policie ale trvá na tom, že na její smrti není nic podezřelého a přiklání se k verzi, že na ní neměl podíl nikdo cizí. Zdrcená rodina tak žádá nizozemskou ambasádu a Interpol, aby se do vyšetřování zapojily a záhadnou smrt objasnily.

„Nemůžeme uvěřit, že by vypadla z 20. patra a její tělo bylo nalezeno v šestém podlaží. Byla nalezena úplně nahá. Kde byly její boty a spodní prádlo? Jsme přesvědčeni, že v Ivanině smrti je nutno hledat kriminální prvek,“ řekl médiím dědeček Fredrik, který v Malajsii žije již 20 let a Ivanu v zemi posledních 13 let vychovával.