Podvod v Rosákově Bingu před soudem: Obžalovaný Fantyš se přiznal ke zmanipulování hry.

Fantyš podle spisu zmanipuloval losování v doplňkové hře Binga Nová šance. Systém hry spočíval v tom, že počítač měl vylosovat deset náhodných čísel tiketů, jejichž majitelé se v dalším týdnu zúčastnili televizní soutěže. Fantyš změnil systém tak, aby počítač losoval čísla tiketů, které předtím podle spisu sám zakoupil.

Fantyš v pondělí řekl, že se zástupci kanadské firmy, jež pro hru Bingo zařizovala služby, se setkal v roce 1994. Pro hru poté zajišťoval technické zázemí, staral se o provoz počítačů. Fantyš tvrdí, že podvod vymyslel Roman H. a po něm chtěl, aby počítačový program ovlivnil. „Ze začátku jsem nepřemýšlel o možných důsledcích toho, co jsem provedl,“ řekl Fantyš.

Program se pokusil ovlivnit proto, aby dokázal, že to zvládne. Peníze prý nepotřeboval, měl vlastní podnikání. „Z dnešního pohledu to nedokážu vysvětlit, aby to dávalo smysl pro čtyřicetiletého člověka,“ dodal muž. Postupem času mu prý došlo, že jde o závažnou věc, Roman H. mu ale tvrdil, že je vše zařízené, a naléhal na něj, aby pokračoval. O tom, jak byly tikety distribuovány dál, podle svých slov Fantyš nic nevěděl.

Rosákovi šlo o život! Před domem ho hlídala ochranka: Dopadení uprchlého zločince otevřelo starou ránu

Obžalobě čelilo kromě Fantyše a Hejdy dalších pět lidí, kterým soud v roce 2005 potvrdil za distribuci tiketů podmíněné tresty. Nové řízení se Fantyšových společníků netýká. Soudkyně Lenka Cihlářová jako svědky předvolala Hejdu a dalšího muže, který se podle rozsudku na podvodu podílel, Pavla K. Ani jednomu z nich se však nepodařilo předvolání doručit, a jednání se tak nezúčastnili.

Výpovědi dalších odsouzených soudkyně přečetla. Muži většinou trvali na tom, že o zásahu do počítačové sítě nic nevěděli. Z jejich výpovědí vyšlo najevo, že Fantyše vlastně neznali, jejich úkolem bylo pouze sehnat za peněžní obnos fiktivní výherce.

Fantyš v roce 1995 uprchl do ciziny, dopaden byl letos v létě. Po převezení do Česka požádal o nové projednání svého případu. Původně byl jako uprchlý odsouzen k pěti letům vězení, soud ho nyní nesmí potrestat přísněji než napoprvé.