Vykastrovat, zabít, takovýhle lidi by neměli být! Oběť úchyla z Náchoda promluvila

Třináct obětí má mít na svědomí čtyřiadvacetiletý Jiří K. z Náchoda, který ženy a často i nezletilé dívky sexuálně zneužíval zejména pomocí internetu. Pro televizi Prima promluvila i jedna z jeho obětí, která by mu přála pořádný trest!

Jiřího K. vyšetřovala policie od března kvůli udání jedné z obětí. Po tři čtvrtě roce má nyní kriminálka jasno. „Byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu znásilnění, ze sexuálního nátlaku, ze zneužití dítěte k výrobě pornografie, z vydírání a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Scénář byl vždy velmi podobný. S dívkami se seznamoval buď osobně, nebo přes internet. Když se s nimi sblížil, požadoval po nich zasílání intimních fotografií, přičemž některé mu vyhověly. Některé si dokonce při sexu nahrával a fotil, a to i bez jejich souhlasu. „Když ale chtěly partnerky vztah ukončit, nutil je k pokračování vztahu vyhrůžkami násilím, zveřejněním jejich fotografií a videí na internetu. Vyhrožoval jim i tím, že snímky rozešle jejich blízkým,“ uvedla Burýšková. Dívky podle ní utrpěly psychické trauma, bály se, že jejich intimní fotografie a videa zveřejní.

Od 14 let sexuálním predátorem: Jaroslav P. (22) přes internet zneužil 163 žen a… Komentáře 11

Podobně to popsala jedna z jeho obětí i FTV Prima. „Seznámili jsme se na seznamce,“ uvedla žena a popsala celou anabázi, jak ji Jiří K. žádal o erotické fotografie, až jí nakonec sám začal posílat fotky svého přirození. „To je nějakej nemocnej blázen, kterej oblbuje holky,“ prohlásila.

Jiří K. podle FTV Prima některé z obětí vylákal k osobnímu setkání a posléze je znásilnil. Nejmladší bylo 14 let! „Vykastrovat, zabít… prostě takovýhle lidi by neměli bejt, vyhrožovat ženskejm a tak,“ dodala žena, která se o otřesném zážitku rozhodla promluvit.

Podle spisu má muž na svědomí 13 případů v období let 2008 až 2017. Policisté postupně kontaktovali více než sto žen a dívek, které s obviněným mohly přijít do kontaktu. Nakonec ale promluvilo o svých zážitcích s obviněným jen několik z nich. Hrozí mu až 12 let vězení.