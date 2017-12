Kajínkovi na svobodě přituhuje: Jde po něm bývalý spoluvězeň!

Už víc jak půl roku je Jiří Kajínek na svobodě. Koncem května dostal odsouzený vrah milost od prezidenta Miloše Zemana. Během chvíle se stal celebritou, se kterou se chce fotit snad každý druhý občan republiky. Fenoménu se věnoval i poslední díl pořadu Já, Kajínek FTV Prima.

Šéf URNA prozradil tajemství dopadení Kajínka: Pomočí se nebo pokálí většina. On bojoval do poslední chvíle

Při besedě na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze prozradil, že už ho policisté opět mají v hledáčku! „Jeden vězeň na mě podal trestní oznámení, že jsem proti němu něco řekl,“ prohlásil Kajínek na dotaz jedné ze studentek, zda se nebojí pomsty ze závisti.

„Už to řeší policie, ale to jsou takový maličkosti. To je ta závist. Oni nic neudělali proto, aby se z toho vězení dostali, a teď by chtěli všichni taky milost,“ přešel celou věc Kajínek s úsměvem a typickou nadsázkou. „Měli se snažit, že jo. Oni se nesnažej...“ dodal.

Kramný vraždil jedem: Kajínek prozradil, o čem mluvil s nejznámějšími vrahy ve vězení

Podmínkou Kajínkova propuštění je sedmiletá zkušební doba, po kterou se Kajínek nesmí dopustit žádného trestného činu. Dodržování podmínky sice kontroluje soud, rozhodovat o případném návratu do vězení bude ale prezident.