Těhotnou Evu (†24) brutálně znásilnili a zavraždili: Hlavní podezřelý byl osvobozen

To, co musel posledních sedm let prožívat Petr (46) ze Slovenska, si asi většina z nás nedovede ani představit. Po vraždě těhotné Evy (†24) mu totiž přišili jak samotný hrdelní zločin, tak její znásilnění a nevypadalo to pro něj vůbec dobře… Teď však přišel již třetí osvobozující rozsudek a Petr si může konečně vydechnout.

Ke zločinu došlo již téměř před 20 lety, pro mnohé je ale stále živý. Mladou a těhotnou Evu tenkrát někdo zmlátil a zatáhl do kukuřičného pole. Tam jí pachatel za pomoci drátu téměř uřízl hlavu, jak ji škrtil. Po tragickém dni před osmnácti lety následovalo intenzivní vyšetřování.

Těhotná Eva (†24) byla znásilněna a zavražděna: Obžalovaný byl znovu osvobozen!

A tady jeden zničený osud poznamenává druhý. „Jel jsem v srpnu 2010 (11 let po tragédii, pozn. red.) poprvé po dovolené do práce otcovým autem. Pár metrů od firmy vyběhli maskovaní muži v civilu s kuklami na hlavě, v rukou měli zbraně a mířili na mě,“ vypráví Petr po letech slovenskému listu Nový Čas, jak putoval do vazby.

Petra z brutální vraždy obvinili. Policie tehdy zadržela v ten samý den také jeho bratra, toho však ještě ten den propustili. Petr takové štěstí neměl. Propustili ho až za další dva roky, když Petra soud osvobodil na základě nedostatku důkazů.

Na dlouho si ale muž neodpočinul. Po uplynutí dalších dvou let, tedy v roce 2014, nastal v případu zvrat, když soudní znalkyně nalezla na těle mrtvé ženy Petrovo sperma. „Nevím, jak se moje spermie dostala na její šaty, ani se tam neměla jak dostat,“ prohlašuje skálopevně Petr.

Soud v Trenčíně ho poté v roce 2015 osvobodil podruhé. Jen o půl roku později už ale Petra zase chtěli obvinit. Prý když ne ze samotného zavraždění, tak alespoň ze znásilnění nebožky Evy. Nakonec byl však místo toho v pondělí potřetí osvobozen. Petr se tak raduje, že si snad bude moci konečně vydechnout. Zvrácené? Omilostněný vrah Kajínek je superstar: Fotí se s ním už i turisté

Vyšetřování a neustálé obviňování se na Petrově dosavadním životě nemile podepsalo. „Nejdřív mě odvezli do Bratislavy, kde mě vyslýchali. Byl jsem ve vazbě v Dubnici, potom v Ilavě, až dokud mě v roce 2012 nepropustili. Nepřál bych to zažít ani největšímu nepříteli. Celých těch sedm let jsem byl jako vyhozený, nahý, bosý na poušti. Zničilo mi to celý život,“ svěřil se Petr.

A pokračuje: „Nemohl jsem si sehnat ani práci. Odvrátilo se ode mě mnoho lidí, o kterých jsem si myslel, že jsou kamarádi. Nejtěžší to bylo vždy před soudními projednáváními. Před tímto posledním jsem nachodil téměř 19 kilometrů. Uvažoval jsem nad vším možným. V nejtěžších chvílích při mě stál můj nejlepší kamarád, který je pro mne jako čtvrtý bratr,“ dodává. Bál se prý navázat i vážnější vztahy se ženami.

Při soudních projednáváních opakovaně potkával zlomenou matku zavražděné Evy, která nešetřila svou nenávistí vůči jeho osobě. Zdrcené ženy mu prý bylo velmi líto. „Nedovedu si představit, co musela prožívat. Na druhé straně jsem však cítil i hněv za její nenávist vůči mně. Já jsem její dceři neublížil, a jestli se jednou někdy podaří vypátrat toho, kdo to udělal, plivnu mu do tváře. Doufám, že se jednou budu moct tomu, co to udělal, podívat do očí. To by bylo pro mne největší morální satisfakcí,“ uzavírá Petr.

VIDEO: Zpověď matky: Eva (†24) byla těhotná a chtěla se vdávat!