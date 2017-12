Sebevražda pornostar August Ames: Vím, kvůli komu se zabila, ukázal prstem kolega

O sebevraždě žádané a cenami ověnčené kanadské pornohvězdy August Ames (†23) Blesk již informoval, v branži už se ale řeší, kdo ji urážkami a pranýřováním až do oprátky dohnal. Mají to být dvě její kolegyně!

Smrt mladičké Kanaďanky, která i tak stihla natočit 290 filmů pro dospělé, šokovala. A hledají se viníci. Jako první ukázal prstem starší bratr August James Grabowski. „Moje malá sestřička byla to nejhodnější stvoření na světě. Za její smrt mohou šikanistky, které ji zastrašovaly na internetu. Zabily ji, a to je vážná věc. Doufám, že to policie bude vyšetřovat,“ uvedl James.

Příčinou šikany bylo, že August o minulém víkendu odmítla z obav o své zdraví točit scénu s bisexuálním hercem, který účinkoval rovněž v gay pornu. Po tři dny jí přes sociální sítě nadávali, že je homofobní, až se propadla do deprese a ve svém kalifornském domě si uvázala provaz!

Záhy po Jamesově vyjádření šikanistky dostaly i jména. „Teď vážně. Nikdo nechce být jako slon v porcelánu. Ale já budu! Jessiko Drake a Alexis Monroe! Opravdu věřím, že vy dvě dobře víte, že to, co jste napsaly na sociálních sítích August, bylo sobecké, hnusné a zbabělé. Hanba vám! Doufám, že se vám v noci spí dobře,“ vyťukal na Twitter pornoherec, jenž si říká Mr. Jones.

Jessica Drake (43), která má vysokoškolské vzdělání, a dokonce vyučuje o sexu, se hned začala bránit: „Já jsem ji nešikanovala ani nezastrašovala. To není můj styl, tohle nemám v povaze.“ Monroe (27) raději mlčí…

