Vánoce se blíží: Rodina paterčat zveřejnila seznam přání. Zn. Použité nevadí

Maminka paterčat vyrobila adventní svícen, a tak už celá rodina odpočítává čas do Vánoc. Rodinné centrum Milovice, které paterčatům pomáhá, nyní zveřejnilo seznam věcí, které by dětem udělaly radost.

Paterčata už chodí čtvrt roku do školky a jsou tam jako doma. Učitelky je nakonec rozdělily do dvou tříd, což se ukázalo jako skvělý nápad, protože si děti pak rády povídají o svých zážitcích.

Sourozenci také pravidelně docházejí do milovického centra, kde se letos také setkali s Mikulášem, andělem a čertem. „Zazpívali jim písničku ‚Mik, Miku, Mikuláš‘. Taky vykrajování, zdobení a hlavně ochutnávání perníčků mají již za sebou. Čas do Vánoc odměřuje adventní svícen od maminky,“ popsala vánoční přípravy ředitelka centra Petra Dobiášová.

Paterčata také připojila obrázek vánočního stromečku s dárky. Ty můžou rodině zaslat dárci podle předem sestaveného seznamu. Na něm je opět oblečení jak pro paterčata, která rostou jako z vody (nyní už potřebují velikost 122–128), tak i jejich staršího bratra Tonyho (velikost 146–152).

Kdo by se ale těšil na měkké dárky?! Následuje pochopitelně soupis hraček a výtvarných potřeb, které by dětem udělaly radost. Zatímco pro čtveřici bratrů by rodina chtěla auta, letadla a jiné klučičí hračky, pro Terezku by si přáli větší panenku nebo barbínu. Jako všechny děti milují paterčata kostky, takže lego by byla pod stromeček určitě správná volba, stejně jako stavebnice SEVA. Na seznamu jsou také dětské deštníky, dřevěné koleje a vláčky z IKEA nebo modelína a vlnité nůžky. U většiny hraček podle centra nevadí, když budou použité.

Rodinu je stále také možno podpořit finančním darem na její transparentní účet, kam lidé posílají peníze buď pravidelně, nebo při zvláštních příležitostech jako jsou právě Vánoce, nebo třeba narozeniny, které děti slaví v červnu. Na účtě je aktuálně 205 tisíc korun.