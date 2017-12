Sebastiánek (†3) zemřel kvůli chybě zdravotníků: Primářka skončila ve funkci!

Malý Sebastiánek (†3) zemřel koncem ledna kvůli chybě zdravotního personálu ve Fakultní nemocnici v Nitře. Po vyšetřování případu to potvrdil i slovenský Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. Chlapeček byl hospitalizován kvůli podezření na cukrovku, po několika hodinách se ale jeho stav prudce zhoršil. Nakonec musel být převezen do nemocnice v Bratislavě, kde však už mohli jen konstatovat smrt.

Za smrt Sebastiánka (†3) směšná pokuta! Rodiče jsou v šoku

Od tragédie uplynulo už mnoho měsíců, spravedlnosti se ale rodině chlapečka stále nedostává. Počátkem listopadu však nastal zvrat, když ve funkci primářky dětského oddělení skončila Silvia Labovská. Nemocnice ale tvrdí, že odešla z vlastní vůle. „Nechceme, aby došlo k nějaké dezinformaci, protože odstoupení primářky nemá žádný souvislost s případem Sebastiána. Stalo se to na její žádost,“ řekla serveru Pluska.sk mluvčí nemocnice Tatiana Timková.

S vyjádřením nemocnice ale rozhodně nesouhlasí vedoucí lékař Nitranského samosprávného kraje Ľubomír Ševčík. „Z mé strany jsem považoval pochybení zdravotnického personálu za dost vážné, protože se určitě ve věci bude dále jednat nejen v občanskoprávní rovině, ale i v trestněprávní. Za takové porušení, jaké odhalil Úřad pro dohled nad zdravotní péčí, nestačí jen finanční pokuta, ale musí se vyvodit i personální odpovědnost, proto jsem nařídil generálnímu řediteli nemocnice doktorovi Koleják, aby došlo k personální změně ve funkci primářky oddělení a náměstkyně pro zdravotní sestry a porodní asistentky. Toto bylo totiž opravdu velké pochybení,“ vysvětlil serveru, co za »dobrovolným odchodem« stálo.

Podle Ševčíka měla být vyvozena zodpovědnost mnohem dříve. „Primářku jsem dal odvolat zejména z toho důvodu, že ona byla zodpovědná za to, že se to celé z hlediska vyvození konkrétní odpovědnosti tak dlouho řešilo, a vlastně dosud nijak nevyřešilo. Ona to totiž vůbec neřešila," uvedl s tím, že podle něj pochybily hlavně zdravotní sestřičky, které měly už dávno v nemocnici skončit. „Děti by v nemocnici umírat neměly. A už vůbec ne takovým způsobem,“ dodal.

Sebastiánek (†3) zemřel po chybě lékařů: Za jeho smrt padl ubohý trest

Primářka se ale nařčení hlavního lékaře brání. „Vůči zdravotnickému personálu jsem nemohla dosud vyvodit žádné závěry, neboť celá záležitost je ještě v šetření vedení nemocnice. S celým smutným případem já v podstatě nemám nic společného, protože v té době jsem už ve službě nebyla. Když jsem z ní odcházela, chlapeček ještě žil, byl relativně v pořádku a nic nenasvědčovalo, že by se mohlo stát to, co se stalo. Kdyby dítě nějaký problém mělo, určitě domů neodejdu. Hlavní lékař si měl celou věc nejdříve důkladně prošetřit a až potom jednat tak, jak jednal. Myslím, že o ní neměl dostatek znalostí,“ řekla Silvia Labovská Plusce.



Zatím není jasné, kdo místo po doktorce Labovské zaujme, momentálně ji ale zastupuje velmi kontroverzní osoba. „Dočasnou primářkou bude doktorka Pechočiaková,“ sdělila mluvčí nemocnice. Tato žena podle slovenských médií přitom vzbudila pozornost už v roce 2013, kdy poukázala na utajování léčby kojence, a dokonce bělení v jeho zdravotní dokumentaci.

Skončilo to tím, že si doktorka Pechočiaková vysloužila zákaz práce na oddělení. Primářka Labovská to tehdy zdůvodnila vysokým tlakem lékařky Pechočiakové. Labovská měla navíc na shromáždění před všemi lékaři prohlásit, že má doktorka Pechočiaková od ředitele zakázané, aby se zdržovala kdekoli jinde než na své nebo příjmové ambulanci. A právě teď má Pechočiaková Labovskou ve vysoké funkci nahradit...

