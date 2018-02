Český soukromý detektiv prozradil detaily své práce: Nevěry, sledování, spolupráce s policií

Co konkrétně vás k práci soukromého detektiva přivedlo?

V počátku devadesátých let, kdy to v ČR vypadalo úplně jinak, více divočejší země, se práce osobního strážce hodila. Tato služba vyžadovala zajišťování informací, provádět pátrání a sledování. Takže ochrana osob a detektivní práce šla v ruku v ruce. Postupem času ochrana lidí nebyla tolik žádaná, trh byl přesycen a nám detektivní práce šla dobře. Takže se z bezpečnostní služby stala služba čistě detektivní. Hádám jedna z prvních. To se psal přelom tisíciletí.

Detektivní služba má poměrně velký rozsah. I historicky se v naší práci odrážel vývoj společnosti. Počátek byl hodně tahání se o majetky, prokazování práv osob či firem k objektům, bytům a provozovnám. Potom přišla doba ochranných známek na výrobky, patenty a značky. Časté padělání všeho, co vydělávalo peníze.

Vždy po dobu těch cca dvaceti let byl beze změny zájem o řešení partnerských problémů. Nevěra tu byla na počátku a je i dnes. S čistým svědomím musím konstatovat, že s dobou je to spíše horší. Lidé se podvádějí a nepovažují to za nic nemorálního. Snad to i vnímají jako právo na svůj "šťastnější " život. Jenomže! Často v tom jsou děti a majetek. Právě naše současné zaměření na řešení partnerských krizí, pramení z více jak dvacetileté zkušenosti. Trochu už umíme odhadovat chování lidí, potažmo vývoj krize, rizika která vztahům hrozí a v neposledním, jak se s takovou situací vypořádat. Je to o lidech a lidé se v takových situacích chovají velice podobně.

Případy, které nejčastěji řešíte, jsou mimo "pravomoc" policie, chodí k Vám ale i lidé s věcmi, které už policie řeší?

Naše práce se s činností policie ve většině neprolíná. A pokud přijde požadavek na pátrání, které je spíše v kompetenci policie, odkazujeme je vždy na ně. Je to zdarma a hlavně, státní aparát má větší možnosti. Například při hledání pohřešovaných osob, krádeží vozidel atd.

Spolupracujete při vyšetřování případů s policií (tam, kde je policie zainteresovaná)? Jde taková práce bez konexí s policií vykonávat?

S policií samozřejmě spolupracujeme tam, kde je to potřeba. V případech, kdy se díky prostřednictví naší činnosti odhalí trestná činnost, či zajistíme důkaz peo zahájení trestního stíhání. Často jsou to krádeže výrobků, surovin (drahé kovy jsou častá komodita) z výroben či skladů. Vše, o co je na černém trhu zájem, se krade.

Vedete si také o případech spisy jako policisté?

Naštěstí žádné spisy o případech neevidujeme. Naopak, aby nemohlo dojít ke zneužití, všechno okamžitě po ukončení práce likvidujeme. Nezůstane u nás nic krom účetních dokladů.

Řešil jste někdy i závažnější případy jako pátrání po pachateli násilného trestného činu či dokonce vrahovi? A co pohřešovaní?

Ne. Lidé důvěřují policii a takové případy jsou jejich práce.

Stává se, že někdy zákazník přijde s případem, od kterého dáte radši ruce pryč (ať už z etického či zákonného hlediska)? Proč?

Samozřejmě, případy, kdy lidem neumíme pomoci, kdy je to v rozporu s přesvědčením a etikou. Lidé jsou různí a někdy mají bujné představy o práci detektiva, takže je lépe je od služby odradit nebo odmítnout. Někdy rozmluvit. Ono ne vždy je dobře za nás utrácet peníze, když existuje i jiná cesta. Takže potom už to není o detektivní práci, ale spíše poradenství.

Jaký byl Vás nejsmutnější případ (takový co Vás samotného chytil za srdce)? Nebo se od své práce emočně distancujete?

Všechny případy, kde dospělí pro své sobecké potřeby, pro své ego, přestanou myslet na své děti. Vedou válku a zapomenou, že jejich děti chtějí oba své rodiče a pořád stejně jako dřív.

Když se mi podaří zakopat válečnou sekeru mezi partnery a přesvědčím je, že místo stíhání a hledání nábojů pro boj je lépe začít komunikovat, bez emocí a s větším klidem. Potom je má práce opravdu smysluplná. Pokud bych se měl zamyslet a říci, který případ se mnou jakkoli otřásl, nevzpomenu si. Opravdu to již v hlavě nemám. Podvědomí ze všech lidských osudů udělalo mlhu. Nedokáží si vybavit žádnou tvář a zařadit ji ke konkrétnímu případu. Díky Bohu.

Jakou máte přibližně úspěšnost v řešení případů?

Úspěšnost je více jak devadesátiprocentní.

Jak to máte s konkurencí - je v republice mnoho jiných detektivů?

Konkurenční prostředí je dnes asi veliké. Zvláště pokud porovnám začátky a dnešek. Díky zaměření na "nevěry" a přidaná hodnota v podobě poradenství, konkurenci tolik nevnímám. Na druhou stranu, konkurence je potřeba.

Určitě máte za sebou nějaký velký případ, na který jste extra hrdý?

Na otázku velkého případu si díky "mlze" nevzpomenu. Opravdu není nic výjimečného. Pro mne je velkým úspěchem, když lidem pomohu vyřešit jejich životní problém. A to nemusí být pouze prostřednictvím detektivní služby. Někdy stačí jen dobře naslouchat.

Jaké vlastnosti jsou pro vaši práci nejdůležitější?

Jaké vlastnosti mám mít soukromý detektiv? Tak ty nejdůležitější jsou dvě... Trpělivost a flexibilita. Trpělivě čekat hodiny a hodiny a být stále ostražitý. Ona někdy minuta nepozornosti a můžete jít domů, protože vám nevěrný manžel právě ujel taxíkem. A být schopen rychle reagovat na jakoukoli situaci, a že se někdy jeden zapotí.

Změnily nějak práci soukromých detektivů sociální sítě?

Výborná otázka a alarmující odpověď. Sociální sítě jsou otevřená okna do života lidí. Každý, kdo to teď čte, by si měl uvědomit, jak lacino pouští své soukromí do éteru! Čím déle lidé používají sociální sítě, tím více přijmou jejich smysl a ztratí ostražitost. Sdílejí vše a úplně vše... ukazují rodinu, domov... Fotografie vybavení domova, co parkují v garáži nejsou nic mimořádného, a dokonce sdílejí zážitky online z dovolené, tím nejenže ukazují světu, že právě nejsou doma, ale i že na to mají a tudíž se vyplatí je navštívit v jejich nepřítomnosti. Je to nebezpečné a uklidňovat se tím, že to sdílí jen přátelé, je klamné.

Jak moc cestujete za prací?

Působnost máme po celé republice i v zahraničí. Samozřejmě s ohledem na vzdálenosti je potom lepší kooperovat s kolegy v okolních státech. Takže se ve většině případů pohybujeme po naší zemi s občasným výjezdem za hranice. A pokud se například nevěra odehrává někde u moře, buďto kontaktujeme kolegy v dané destinaci a nebo cestujeme až na pláže. Je to vždy na volbě zadavatele.

Jak byste svou práci pro čtenáře shrnul?

Práce detektiva je veskrze nudná a nezajímavá činnost. To, co je možno zhlédnout na obrazovkách televize, je velice přibarvené, aby divák po deseti minutách nudou neusnul. Realita je o hodinách čekání a čekání na okamžik, kdy se prokáže nevěra. Někdy to jde rychle, někdy se čekání musí opakovat a doufat, že dnes to přijde. Proto tuto práci dělají většinou muži. Ženám takové čekání přijde časem jako nesmyslné. Chlap je od přírody "gaučák", takže mu neaktivní čas nepřijde až tak nesmyslný. Žertuji, ale opravdu je to pro pouhého pozorovatele nudná a ničím zajímavá práce. Samozřejmě, že pro detektiva je to poměrně dost stres. Vydržet i celý den stále stejně ostražitý, jíst a pít minimálně, aby eliminoval lidské potřeby a potom se najednou musel vrhnout za sledovaným subjektem a to vše nenápadně a především rychle. Začínající člen sledovacího týmu je často dlouho velice stresován. Jedna chyba a hodinové i několikadenní nasazení je pryč. Sledovaný zmizel a můžete začít znovu. Dobrého detektiva dělá opravdu až několikaletá praxe. Není to o akcích viz Kobra 11, ale svůj náboj akčnosti to samozřejmě má.

