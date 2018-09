Lázoka turisté přistihli, jak dívce odřezává hlavu: Nikol zabil v den jejích 17. narozenin

Lázok poprvé řádil už v roce 1974. To dostal čtrnáct let za pokus o vraždu, pokus o znásilnění a pokus o loupež. Jeho oběť - Milada Heřmánková - se jeho výpadům loveckým nožem ubránila a brutální útok přežila.

„Měl jsem malou dobírku. Viděl jsem známou účetní, jak nese tašku,“ popsal podle Deníku pokus vraždy. „Napadlo mě, že v tašce budou peníze. Rozhodl jsem se, že ji zabiju, aby proti mně nemohla svědčit. Ženu jsem předešel a schoval jsem se do příkopu. Napadlo mě, že bych ji mohl taky opíchat. Tahle představa při čekání mě vzrušila.“

Po propuštění z vězení musel Lázok ještě absolvovat ochrannou sexuologickou ústavní léčbu. V červnu 1991 z léčebny utekl a začal se potulovat, až 31. července skončil v Harrachově. Tou dobou sem přijela i mladičká Nikol Bartošová.

„Kolem sedmnácté hodiny téhož dne procházela nad uvedenou cestou Nikol Bartošová, studentka gymnázia ve Znojmě, která v té době byla v harrachovském Juniorhotelu na jazykovém kurzu angličtiny. Obviněný Ivan Lázok ji spatřil, připravil si kuchyňský nůž s délkou čepele 15 cm a zasunul jej za pásek kalhot. Poté šel směrem ke jmenované s úmyslem ji usmrtit a zmocnit se jejích peněz. V okamžiku, kdy Nikol Bartošová seskakovala ze stráně na lesní cestu, obviněný Ivan Lázok k ní přistoupil a nožem ji náhle bodl do břicha. Poté poškozenou bodl do přední strany hrudníku pod pravou prsní bradavkou... Potom obviněný již na zemi ležící poškozenou bodal nožem do zad a do zadní strany krku. Způsobil jí tak dvanáct bodnořezných poranění. V té době po lesní cestě přicházeli manželé Wolfgang a Marianne Schatzovi ze Spolkové republiky Německo, kteří zahlédli obviněného, jak se sklání nad ležící poškozenou,“ popisuje obsah soudního spisu právník Miroslav Antl ve své knize Gaunery nemám rád.

Turisté Lázoka nachytali, jak se mrtvole dívky pokoušel odříznout hlavu. Muž před nimi utekl a vydal se na zastávku autobusu v Harrachově s necelými čtrnácti stovkami, které Nikole ukradl. Kvůli tomuto obnosu dívka zemřela po krutých 12 ranách nožem v den svých 17. narozenin.

Lázoka policisté na zastávce dopadli a odvlekli do vězení. „Obviněný svoje doznání zčásti odvolal, když změnil výpověď v tom smyslu, že poškozenou poranil náhodně, když měl v úmyslu spáchat sebevraždu. Přistoupil k poškozené a podával jí nůž s tím, aby jej usmrtila, a při tahanici o nůž došlo zřejmě k jejímu zranění. Poté obviněný odvolal i tuto novou verzi a uvedl, že poškozenou našel již mrtvou, když v kritické chvíli procházel po lesní cestě..."

Lázok s IQ 75 si neustále vymýšlel, jak se vězení vyhnout, nepodařilo se mu to ovšem a soudce ho poslal na doživotí do vězení. Ještě v roce 2012 se pokoušel o obnovu řízení. Neuspěl.