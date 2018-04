Bratr byl první, utíkal přede mnou. Vrah Širůček popsal, jak postupně vybil celou svou rodinu

Je to již 13 let, co byl Miloslav Širůček (39) odsouzen na doživotí za brutální vraždu celé své rodiny. Sice už měl trestní záznam, ale ne za násilné trestné činy, navíc má nadprůměrné IQ. Přesto chladnokrevně popravil své nejbližší. Až mnohem později přiznal, co ho k vraždě dohnalo.