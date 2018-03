Řádil v Hřensku sériový vrah? Rok po záhadné smrti tří trampů tu zmizely dvě dívky. V okolí byly nalezeny lidské ostatky!

Záhada ruské Hory mrtvých má svůj ekvivalent i v Česku. V roce 1987 byly v lese v Hřensku nalezeny ostatky tří trampů. Policie tehdy případ uzavřela jako nehodu - dva mladíci a jedna dívka měli být podle nich zabiti kulovým bleskem. Jenže podle všeho měli svázané nohy a jejich těla byla ukryta pod vrstvou hlíny a větví. Na nedalekém místě navíc rok na to zmizely dvě dívky. V okolí se také později našli lidské ostatky a také oblečení či batohy! Znamená to, že v Hřensku řádil sériový vrah?

Bylo léto roku 1987, když se tři trampové Petr (†26), Pavel (†23) a Lenka (†22) vydali na výlet do Hřenska. O pár měsíců později našel houbař (podle jiné výpovědi to ovšem byli tři horolezci...) v lese u Mezné Louky dvě lidské lebky. Policie při prohledávání okolí našla dvě kostry, které k lebkám patřily a ještě jeden kompletní skelet. Až o měsíc později v říjnu 1987 policie nález těl oznámila rodičům tří trampů.

Ostatky nesly známky, které by jasně ukazovaly na násilnou smrt. Petr měl na noze kanady rozřezané kolem kotníků. S Pavlem k sobě byli připoutaní. Lenka ležela zakrytá zeminou a větvemi v úžlabině nad nimi, vzdálená asi 80 metrů.

Na konci následujícího roku policie případ odložila s tím, že se nejednalo o trestný čin. Trampy měl zabít kulový blesk. Opakované stížnosti na vyšetřování ze strany rodičů zemřelých, přinesly jen jediné - zamítavé závěry a zpopelnění důkazů. Tomu ale nikdo z jejich blízkých nevěřil. Zejména Petrova maminka Eva po vrahovi pátrala dlouhé roky. Nyní je navíc přesvědčena, že ho našla... Podle ní se jednalo o velitele pohraniční stráže Ladislava F.

Rok po smrti dvou trampů byly v okolí naposledy spatřeny i dvě dívky, po kterých jako by se později slehla zem. Lenka (†18) a Ilona (†19) vyrazily na výlet z Plzně. Podle svědectví směřovaly do Hřenska. Když si nakupovaly v Jalůvčí u Děčína věci v samoobsluze, měly už být dávno doma. Pak už je viděl jen jeden člověk - výběrčí u Pravčické brány Josef Dvořák, který jako poslední viděl naživu i trojici trampů...

On sám se podle pořadu Očima Josefa Klímy domnívá, že dívky zabil stejný člověk jako trampy - pohraniční strážník. Právě on totiž byl podle záznamů pohraničníků ve službě a záhadně krátce po smrti trampů změnil trasy hlídek, aby nechodily místem činu. Ladislav F. je ovšem už několik let po smrti.

S Ladislavem F. ale maminka trampa Pavla pojí i smrt pražské prostitutky z roku 1995. V identikitu údajného vraha poznala právě šéfa pohraniční stráže - a stejně tak ho poznali i další lidé. Vraždu prostitutky se ale nikdy nepodařilo vyřešit.

Podle FTV Prima byly ovšem v okolí Mezné Louky nalezeny i další děsivé věci. Dle svědectví jde o lidské ostatky, které nepatřily ani třem trampům ani dvěma pohřešovaným dívkám. Objeveny také byly části oblečení a batohů! Hlášení o nálezech lidských ostatků navíc prý pohraniční stráž minimálně jednou ani neprověřila...