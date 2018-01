Dušan Kazda zasekl do čela faráři sekyru: Ve vězení teď studuje Bibli, za mřížemi chce i zemřít

Dušan Kazda (43) býval podle jeho známých úplně normální, kolem 18. narozenin se v něm ale něco zlomilo a začal dělat problémy. Zbil svého bývalého spolužáka nebo faráře z Kralic na Hané. Místní si mysleli, že se přidal k satanistům. Nakonec se pokusil zabít taxikáře a když se mu to nepodařilo, zasekl sekyru do hlavy faráři z Dubu nad Moravou, který se mu pokoušel pomoci. Ve vězení se ovšem dal na víru!

Byl 22. říjen 2002 a Dušan Kazda popíjel v jedné z hospod v Prostějově. Když ho to přestalo bavit, zavolal si taxi a jel do Kralic na Hané. Na konci cesty řidiče praštil plnou pivní lahví dvakrát do hlavy. Řidič utekl z vozu a Kazda si přesedl na místo řidiče.

Taxikáře začal autem pronásledovat a ve vysoké rychlosti se do něj snažil najet. Když mu muž utekl a ukryl se za betonový sloup, Kazda pokusy vzal a odjel směr Dub nad Moravou.

Zde zazvonil u fary a po chvíli vykoukl z okna místní farář. Všiml si, že má Kazda zraněnou ruku a je celý od krve. Rozhodl se mu pomoci, což se mu stalo osudným...

Farář Cyril Vrbík (†75) mu ruku očistil a ovázal. "V tu chvíli jsem dostal chuť faráře zabít," prohlásil Kazda při policejním výslechu. Podrazil starému muži nohy a začal mu šlapat po obličeji. Pak si odešel prohlédnout faru, po cestě zpět vzal do ruky sekyru a zasekl ji muži do hlavy.

"Stál jsem tam a díval se, jak umírá," řekl. Později se sám udal na policii. Soud mu vyměřil doživotí, ačkoliv státní zástupkyně požadovala "jen" 25 let. "Není nemocný, proto nemůže jít do léčebny. Toto je jediná možnost, jak společnost uchránit," zdůvodnil svůj verdikt podle serveru iDnes.cz předseda senátu Bohuslav Mierva.

Znalci totiž uvedli, že Kazda jednal pod vlivem poruchy osobnosti, která se nazývá pudová agrese. Ve chvíli, kdy vraždil ovšem přesně věděl, co dělá.

Kazda se proti doživotí neodvolal. Ve vězení se dokonce dal na víru a už pět let po odsouzení přijal svaté biřmování. „Neposlouchá rádio ani televizi, studuje Bibli, modlí se,“ popsal Katolickému Deníku vězeňský kaplan Otto Broch.

Už po zatčení se ve vazbě začal Kazda kát a požádal olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera o duchovní pomoc. "Janu Graubnerovi tenkrát napsal dopis, projevil lítost a omluvil se mu. Otec arcibiskup jeho omluvu přijal a při osobním setkání si podali ruce. Už tehdy se vězeň rozhodl jít cestou křesťana a celoživotního pokání," popsal Broch.

„Ve vězení chci i umřít. Ale doufám, že budu žít ještě hodně dlouho," řekl sám Kazda.