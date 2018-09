Už žádné zákazy žárovek a vysavačů: Jak mohou Češi zabránit „diktátu“ Bruselu

Pokud se najde dostatek podobně smýšlejících občanů EU, mohou Brusel úkolovat. Pokud v rámci takzvané evropské občanské iniciativy sesbírají alespoň milion podpisů od lidí z alespoň 7 členských zemí, musí se Evropská komise jejich návrhem zabývat. Vlastní iniciativu přitom může podat každý, i jednotliví Češi.

Například petici za to, aby každý občan EU měl právo na dostupnou pitnou vodu a dostatečnou hygienu, podpořilo více než 1,6 milionu lidí. Evropská komise na základě této petice připravila novou směrnici, která počítá s rozšířením pitné vody i do vyloučených lokalit nebo s tím, že by kohoutková voda mohla být zdarma v restauracích či na úřadech. Nyní tuto směrnici budou schvalovat členské státy v Radě EU a poslanci v europarlamentu.