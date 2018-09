Vodu zdarma v hospodě i na úřadě, požaduje EU. Čeští restauratéři to rázně odmítají

Pitná voda v celé EU by měla být kvalitnější, dostupnější a lidé by o ní měli mít k ruce mnohem více informací. Počítá s tím přepravovaná směrnice z pera Evropské komise, která chce dostat pitnou vodu do všech domácností a k lidem ve vyloučených lokalitách. Cílem je, aby lidé „přesedali“ na kohoutkovou vodu.

Čím více budou lidé věřit vodě z kohoutku, tím více přispějí k omezení množství plastových lahví, a tím i odpadků v moři. A díky tomu, že nebudou muset kupovat balené vody, ušetří evropské domácnosti až 15 miliard korun ročně. Alespoň tak si to Brusel představuje.

Voda zdarma i na úřadech. A také pítka

A jak chce kohoutkové vodě zajistit větší „popularitu“? Předně tím, že bude mnohem více dostupná. Členské státy včetně Česka by ji měly mnohem více propagovat a podniknout kroky, aby k ní lidé měli snadný přístup.

„Například pomocí volně přístupných pítek ve městech a propagací jejího užívání, s tím, že se bude podporovat bezplatné poskytování vody určené k lidské spotřebě ve veřejných budovách a restauracích,“ píše Komise v důvodové zprávě. Lidé by ji tak měly dostat zadarmo třeba na úřadech nebo v restauracích.

Česko obecně směrnici podporuje, k zavádění přímé podpory kohoutkové vody se ale staví spíše skepticky. „Pro Česko s vyspělou životní úrovní a funkčně nastavenými pravidly není tato problematika příliš relevantní,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí ministerstva zemědělství Václav Tampír. Opatření je podle resortu zřejmě také v rozporu se základním principem rámcové směrnice vodního hospodářství, která říká, že „uživatel platí“. Tampír nevyloučil, že Česko nakonec větší rozšiřování kohoutkové vody podpoří, o aktivní podporu ale nejde.

Pozitivně se totiž k šíření kohoutkové vody staví třeba ministerstvo životního prostředí. „Bez ohledu na legislativu používání kohoutkové vody podporujeme, například v rámci rozeběhnuté kampaně #dostbyloplastu, která vede ke snižování jednorázových plastů včetně balené vody,“ zmínila za resort Dominika Pospíšilová.

Restaurace zuří: Absolutně nepřípustné

Nadšení nejsou hlavně provozovatelé restaurací. Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) opatření vnímá jako zásah do svobody restaurací a jakoukoliv povinnost poskytovat vodu z kohoutku odmítá.

„Je nepřípustné, aby se v restauracích podávala voda zdarma. Každý provozovatel má určité náklady a je na něm, jestli bude vodu nabízet zdarma nebo za poplatek,“ řekl prezident asociace Václav Stárek s tím, že stanovisko předali do Bruselu. „Nevím, proč zrovna v restauracích by měla být voda zdarma, to by pak musela být nabízena kdekoliv,“ dodal.

Směrnice, kterou teď budou schvalovat členské státy a Evropský parlament, zároveň počítá s tím, že by lidé měli mít k dispozici mnohem více informací o cenách, kvalitě a nezávadnosti vody, která jim teče doma, a to vše na jedno kliknutí online. Na fakturách by se mělo objevit více podrobností v rozúčtování a chybět by neměly ani roční trendy ve spotřebě domácností.

Informace o škodlivinách online

Na webu navíc mají být k dispozici aktuální informace o škodlivinách, minerálech a jiných látkách ve vodě a také informace o úpravě a dezinfekci vody. Některé informace již mají Češi k dispozici už dnes, nově by se ale měli dozvědět mnohem více detailů právě o znečištění vody i cenách výroby, distribuce a spotřeby.

Podle ministerstva zemědělství je to prý Čechům k ničemu. „Většinou těchto informací provozovatel vodovodu již disponuje, avšak zveřejnění některých údajů, například výrobní a distribuční náklady na metr krychlový vody, bez uvedení kontextu, může být pro spotřebitele zavádějící,“ uvedl mluvčí Václav Tampír. Dodal, že Česko také nepodpoří změny ohledně plateb za vodu. „Je potřeba dbát na dodržení principu subsidiarity ohledně finančních nákladů a způsobů, jakými členské státy zajistí přístup k pitné vodě,“ připojil.