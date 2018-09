Změna času může být letos naposledy. Evropané se rázně ozvali proti střídání

Drtivá většina obyvatel Evropské unie, kteří se zúčastnili celoevropské ankety, si nepřeje střídání letního a zimního času. Vyplývá to z online dotazníku, ve kterém mohli lidé mezi 4. červencem a 16. srpnem sdělit, jaký čas mají radši, případně zda by ocenili jejich zrušení. Brusel před spuštěním hlasování tvrdil, že k výsledkům ankety přihlédne. Zrušení letního a zimního času tak nikdy nebylo blíže a letos by změna mohla být dokonce naposledy, uvedl web Euractiv, který odkazuje na německé noviny Westfalenpost.