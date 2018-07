Hrozby smrtí kvůli ochraně novinářů: Europarlament hlasuje o „výbušné“ směrnici

Bitva mezi vydavateli a giganty jako je Facebook, Google nebo Amazon dostane ve čtvrtek nový směr. Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti už v minulých týdnech rozhodl, že by vydavatelé za používání svého obsahu měli dostat od velkých platforem spravedlivě zaplaceno.

Části poslanců se ale nelíbí některá ustanovení směrnice, která by podle nich mohla znamenat cenzuru, a vyvolali proto hlasování, na kterém by se mělo rozhodnout, zda bude zpráva výboru oficiální pozicí parlamentu pro další vyjednávání.

Europoslancům hrozí vězením i smrtí. Bitva proti Facebooku a Googlu graduje

„V naší zprávě poprvé přebíráme odpovědnost v případech porušování autorského práva u děl, která jsou převzata od jednotlivců platformami. Jen místo toho, aby se řeklo, že to je dobrý nápad, říkají ne ne ne, mělo by to zůstat, jak to je. Pak všichni porušují autorské právo. Děláme dobrou věc pro každého uživatele, každého jedince, který chce něco nahrát. A také, pokud si to přečtete, tak jednotlivce a uživatele to nijak nepoškozuje,“ argumentuje za zachování zprávy z výboru zpravodaj směrnice Axel Voss z Německa.

Právě Voss byl tím, kdo kvůli tomuto nařízení dostal desítku výhrůžek smrtí. Kampaň, která se kolem změny autorského práva v digitálním prostředí strhla, označil za extrémní. „Musím hodně vinit Google, Facebook a Amazon, že nás dostali do této situace,“ ukázal prstem na jejího původce a dodal: „Internet nekončí. Chceme jen stejná pravidla v reálném světě stejně jako na internetu. Platformy, jsou to velké firmy, využívají díla jiných. Ty musí platit stejně jako jiní.“

Poslanci se dohadují kvůli dvěma bodům

Ustanovení, která jsou předmětem sporu, obsahují především články 11 a 13, které chtějí někteří poslanci ze směrnice vyřadit. Mezi nimi i šestice českých europoslanců: Pavel Telička, Petr Ježek (oba zvoleni za ANO), Kateřina Konečná, Jiří Maštálka (oba KSČM), Dita Charanzová a Martina Dlabajová (obě ANO) Celkem jde asi o stovku členů parlamentu.

„Nemyslím, že cesta z této situace vede přes silně restriktivní politiku, která by například odkazy na zpravodajský obsah ve vyhledávačích, ať se bavíme o Googlu, Seznamu či jiném, zpoplatnila,“ stojí si za svým podpisem i Charanzová, která je po „rozvodu“ Teličky s hnutím Andreje Babiše jedničkou ANO v Bruselu.

Hrozí internetu cenzura a nadvláda gigantů? 6 Čechů z Bruselu bylo pro kontroverzní návrh

Pomocí článku 11 se EU rozhodla upravit právo vydavatelů k využívání jejich odkazů. Pro vydavatele je klíčový, přiznává jim autorskou ochranu. Článek 13 pak nařizuje velkým platformám, že mají sledovat obsah nahrávaný uživateli, aby identifikovaly a předcházely porušování autorských práv.

Lobbuje McCartney i zakladatel Wikipedie

O tom, jak silné tlaky se v europarlamentu střetávají, mluví i fakt, že na jedné straně psal poslancům dopis člen Beatles Paul McCartney, na druhé třeba zakladatel Wikipedie Jimmy Wales.



Na evropské zákonodárce se různým způsobem obrátilo přes 1300 umělců. Kromě legendárního hudebníka McCartneyho, také třeba operní pěvec Plácido Domingo nebo vídeňští filharmonici. McCartney v otevřeném dopise poslance vyzval, aby normu poslali dál. Platformy, na něž uživatelé nahrávají obsah, podle něj odmítají umělce spravedlivě odměňovat.

Kritici tvrdí, že povede opatření povede k cenzuře internetu. Proti novým pravidlům vystoupili například i vynálezce světové počítačové sítě, britský fyzik Tim Berners-Lee, nebo zmiňovaný zakladatel internetové encyklopedie.