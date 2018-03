„Chceme Wi-Fi na hřišti.“ EU dává miliardy na internet, sáhlo po nich 170 obcí

V parcích, knihovnách, na hřištích pro děti i na dalších veřejných místech by měl být už brzy bezplatný internet přes Wi-Fi. Platí to i pro ty nejmenší a nejzapadlejší obce, které by měly na vybudování hotspotů dostat až 15 tisíc eur (asi 380 tisíc korun) z Bruselu. Zájem o tyto granty v Česku zatím projevilo přibližně 170 obcí a další rychle přibývají.

Jihomoravské Neslovice mají přibližně 800 obyvatel a letos chtějí rekonstruovat místní sportoviště, jehož součástí je dětské hřiště i minigolf. Pokud vše půjde dobře, bude celý areál pokrytý Wi-Fi signálem s bezplatným internetem. Jeho zřízení by měla zaplatit Evropská unie. Neslovice se totiž společně s přibližně 170 dalšími českými obcemi přihlásily do projektu, který na tyto účely rozděluje více než tři miliard korun.

„Maminky, které přivedou své děti na hřiště, se budou moci připojit k internetu a vyřídit si nějaké věci, zatímco si děti budou hrát. Máme tam i malý kiosek na prodej nápojů, takže se tam bude moci snadno připojit pokladna EET,“ řekl pro Blesk Zprávy starosta Jakub Kokolia. Když se dozvěděl o nové výzvě, do které se mohou obce přihlásit, vůbec neváhal. Jedinou obavu má z toho, aby děti místi sportování nekoukaly do telefonu. „Ale ukáže čas,“ dodává s úsměvem.

Brusel proplatí všechny náklady

Evropský grantový projekt WiFi4EU je určen pro všechny veřejné instituce, které chtějí internet pro veřejnost zřídit. Brusel jim proplatí 100 procent nákladů na vznik přípojného bodu. Stačí podat žádost přes internet a splnit podmínku, že žadatel bude hradit provoz alespoň po dobu tří let.

Právě podmínky, že obce budou muset hradit výdaje za internet, jsou některými starosty kritizovány. Zvláště ty nejmenší obce s napjatými rozpočty by s tím mohly mít problém. Například Neslovice to ale vyřešily chytře. „Naše obec už má zřízené internetové připojení na obecním úřadě. A odtud se to bezdrátově přemostí až k hřišti a tam se to rozvede. Evropský grant se totiž vztahuje nejen na zavedení nového internetu, ale i rozšíření toho stávajícího,“ říká starosta Kokolia.

Internet do každé vesnice v EU

Vzhledem k tomu, že množství peněz na tento projekt je omezeno, bude v první fázi do značné míry rozhodovat pořadník, podle kterého se žadatelé přihlásili. Podle odhadů by z aktuálních peněz mohlo být zřízeno až 8000 hotspotů. Nyní až do poloviny května běží první výzva projektu, do kterého se zatím zapojilo už 9800 žadatelů, z toho přibližně 170 z Česka.

Facebook nechal zneužít data, jsou mezi nimi i ta vaše? Jourová chce od gigantu podrobnosti

„V rámci prvních výzev by se tato podpora mohla dostat k 200 až 300 tuzemským subjektům. Každý z nich přitom může zřídit i více hotspotů,“ odhaduje Jiří Průša ze sdružení NIC.CZ, které mimo jiné sdružuje tuzemské poskytovatele internetu. Iniciativu EU vnímá pozitivně, obává se však zmatků kolem rozdělování dotací, které bude probíhat formou takzvaných voucherů.

Pokud bude o peníze velký zájem, je pravděpodobné, že se grantový balík v dohledné době navýší. Evropská komise by totiž chtěla do konce tohoto desetiletí dostat veřejný a bezplatný bezdrátový internet do každé, i sebemenší vesnice. „Z propojení by měli mít užitek všichni, myslím tím, že nesmí záležet na tom, kde žijete a kolik vyděláváte,“ je přesvědčen předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.