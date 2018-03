Nápor migrantů na EU se loni snížil, podle Evropské komise ale tlak nijak nepolevuje

Hranice Evropské unie v loňském roce ilegálně překročilo 205 000 lidí, uvedla ve středu Evropská komise. Komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos upozornil, že to je skoro o 30 procent méně než před vypuknutím migrační krize v roce 2014. Přesto migrační tlak na jednotlivé země bloku nepolevuje. Loni bylo v unii například podáno přibližně 685 000 žádostí o azyl.

Avramopulos ve středu zdůraznil, že klíčovou roli dál hraje dva roky stará dohoda mezi EU a Tureckem, která počty příchozích do Řecka snížila až o 97 procent. Součástí dohody byla unijní finanční pomoc určená pro syrské uprchlíky na tureckém území, kterých je stále asi 3,4 milionu.

První tři miliardy eur (přes 76 miliard Kč) už byly využity. Peníze podpořily například vzdělávání půl milionu syrských dětí a znamenaly každoměsíční finanční podporu pro 1,8 milionu lidí.

Komise proto ve středu navrhla další třímiliardovou tranši. Miliarda by opět měla jít z unijního rozpočtu a dvěma miliardami by měly, stejně jako v minulosti, přispět členské země bloku.

Avramopulos zdůraznil, že spolupráce Turecka s EU v migrační problematice je dlouhodobá záležitost. „Je to věc společné a velmi jasné politické vůle a v tomto kontextu by bylo dobré vyhnout se zbytečným eskalacím,“ poznamenal. Napětí mezi EU a Tureckem, které je oficiálně stále kandidátem na členství v bloku, narůstá dlouhodobě. Unie například kritizuje Ankaru za její nedostatky v ochraně svobod a práv občanů poté, co Turecko zpřísnilo režim v reakci na nepodařený vojenský pokus o převrat.

„Musíme dál pracovat s partnerskými zeměmi, abychom lépe zvládali a snižovali toky z Afriky, abychom zajistili jejich spolupráci při zpětném přebírání migrantů a zlepšili podmínky migrantů uvázlých v Libyi,“ podotkl Avramopulos. Z Libye tak například do EU bylo v rámci kroků Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) evakuováno 1300 migrantů.

Komise ve středu také upozornila, že prakticky končí dvouletý program přerozdělování žadatelů a azyl podle kvót, schválený v roce 2015. Kvůli odmítnutí podílet se na něm poslala EK k unijnímu soudu Českou republiku, Maďarsko a Polsko.

Původně program počítal s tím, že bude z Itálie a Řecka podle kvótového klíče přemístěno až 120 000 osob. Nakonec si země rozebraly zhruba 34 000 lidí, což je asi 96 procent „způsobilých registrovaných žadatelů“. Přemístění těch zbývajících se podle komise už připravuje.