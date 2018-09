Půjčka od státu pro mladé má nízkou sazbu, ale vyšší splátku. Jak si zažádat?

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) nabízí mladým rodinám a párům půjčky na bydlení podle nových a zajímavějších podmínek. Jedním z předpokladů získání státního úvěru je péče o dítě do 15 let věku. Hlavní výhodou je hlavně nízký úrok, zejména poté, co Česká národní banka (ČNB) opět zvýšila základní sazbu. Kolik a na co je možné si půjčit? Jaké jsou výhody a nevýhody této půjčky? A lze ji kombinovat s klasickou hypotékou?