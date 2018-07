Reklamujete zkaženou dovolenou? Pozor na důkazy. Víme, které vám cestovka smete ze stolu

Po návratu z dovolené je potřeba zájezd písemně reklamovat u jeho pořadatele. K reklamaci by měly být přiloženy všechny důkazy. Reklamaci je však potřeba podat do 30 dní od konce zájezdu. „Pořadatel zájezdu musí ze zákona vyřídit reklamaci do 30 dní a o jejím výsledku klienta informovat,“ upozorňuje právník z Vaše nároky.cz

Jak správně reklamovat dovolenou? | Scom, archiv Blesku