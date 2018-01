Uvažujete o osobním bankrotu? Cesta z pavučiny dluhů prošla řadou změn

Ministerstvo spravedlnosti plánuje v letošním roce znovu předložit tzv. oddlužovací novelu, která by nově měla zpřístupnit osobní bankrot většímu počtu dlužníků. Za tímto účelem přichází s tzv. nulovou variantou oddlužení, která odstraňuje současnou podmínku splacení 30 procent dluhu.

„Dlužník by tak svůj dluh nově splácel sedm místo současných pěti let, ovšem úspěšné oddlužení a smazání všech závazků by nebylo limitováno žádnou minimální částí dluhu, kterou by bylo nutné splatit,“ vysvětluje Řeháček a dodává, že návrh ministerstva považuje za smysluplný: „Ve své praxi se osobně setkávám s lidmi, kteří mají zájem o návrat do normálního života a rádi by za tímto účelem spláceli maximum ze svých dluhů. Bohužel dnes tuto možnost nemají právě proto, že by během pěti let dokázali splatit jen nižší část dluhu, než je požadováno.“

S návrhem naopak nesouhlasí věřitelé, kteří se obávají, že odstranění minimální hranice bude pro dlužníky signálem, že své dluhy nemusí platit.