Reklamace bývá často s vracením nepovedených dárků zaměňována. Zatímco vracet bez udání důvodu můžeme cokoliv, reklamovat můžeme jen to, co je vadné. Nemusí to být přímo rozbité, ale pokud zboží neodpovídá objednávce, popisu prodávajícího nebo vlastnostem, které jsme mohli rozumně očekávat, obzvláště pokud nás o jedinečnosti výrobku pravidelně masírovala reklama, pak máme takzvaná práva z odpovědnosti za vadu.

V jejich uplatňování nejsme tak časově omezeni jako v případě pouhého vracení. Vždy bychom měli reklamaci uplatnit co nejdříve po tom, kdy vadu zjistíme. V prvním půlroce od koupě jsou naše práva silnější – zákon říká, že na věci prostě vada byla, pokud prodávající neprokáže, že vše bylo a je v pořádku a to, co nám vadí, prostě vadou dle práva není. Nejzazší hranice pro uplatnění jsou dva roky od koupě.