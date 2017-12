Úraz na lyžích vás může přijít až na milion: Velký přehled pojištění na hory

„Zimní sezoně každoročně suverénně vládnou úrazy, nejvíce nám jich klienti hlásí z alpských zemí – Rakouska, Itálie i Francie. K nejčastějším diagnózám patří poranění vazů končetin a také jejich různě komplikované zlomeniny, následují pohmožděniny či úrazy hlavy,“ uvedla pro Blesk.cz mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Klienti, kteří uzavírají cestovní pojištění, si často nenastaví dostatečný pojistný limit. Ten je třeba je nastavit tak, aby dokázal pokrýt všechny případné škody. V mnohých případech totiž dosahují celkové náklady například na léčbu a repatriaci několika milionů korun.

Dále byste měli uzavřít pojištění odpovědnosti, tedy aby nebylo složeno jen z léčebných výloh a úrazového pojištění, ale také z pojištění odpovědnosti za škody, protože během dovolenkových radovánek můžete celkem snadno někomu způsobit úraz. Náklady na léčení takového úrazu se v zahraničí mohou vyšplhat velmi vysoko.

Pozor na aktivity, které provozujete

Je třeba zvolit správné pojištění s ohledem na provozované aktivity. Klasické cestovní pojištění se vztahuje na běžné aktivity a sporty.

„Mezi běžné aktivity můžeme zařadit například lyžování a snowboarding na vyznačených veřejných sjezdovkách, běh na lyžích, saně, boby, bruslení, vysokohorskou turistiku do 3500 metrů nad mořem, curling, hokej, krasobruslení, rychlobruslení. Kdo chce provozovat na dovolené adrenalinové sporty, může využít balíček „Adrenalin“, v jehož rámci jsou pojištěné sporty zařazené do tzv. rizikové kategorie – např. sporty provozované mimo upravené a pro veřejnost otevřené tratě, akrobatické lyžování, skoky na lyžích, skeleton, skialpinismus, skikross, zimní sporty ve snowparcích (včetně provádění skoků a jiné akrobacie), výpravy do míst s extrémními přírodními nebo klimatickými podmínkami,“ radí Buriánková.

Co dalšího si můžete sjednat v České pojišťovně?

„Chytré cestovní pojištění, které může být součástí pojištění majetku. Klienti, kteří pravidelně cestují do zahraničí, ocení, že pojištění platí po celou dobu platnosti majetkové pojistné smlouvy. Nemusí se tak před každou cestou za hranice znovu pojišťovat. Do pojištění je možné zahrnout i rodinné příslušníky. Pojištění se vztahuje na cesty po celém světě a počítá i s rekreačními sportovními aktivitami,“ říká mluvčí pojišťovny.