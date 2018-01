Stavebko, zlato, bitcoiny: Co vám v dalších letech nejvíc vynese?

Největší slávě se stavební spoření těšilo v letech 1993 a 1994, to ho měl sjednané téměř každý druhý. Po letech propadu jeho obliba opět roste. Mezi největší přednosti „stavebka“ patří spolehlivost a státní příspěvky. To ocení zejména konzervativnější klienti, kteří mají rádi své jistoty a neláká je riskování. Musí však předem počítat s tím, že s naspořenou částkou nebude možné několik let disponovat. Tato doba bývá označována termínem vázací období, které podle aktuálních podmínek trvá 6 let. Pokud stavební spoření vyberete před koncem vázací doby, bohužel přijdete o všechny státní příspěvky.

Plusy tohoto spoření?

Státní příspěvky.

Možnost překlenovacího úvěru.

Finance vkládáte dle potřeby.

A mínusy?

Vázací období 6 let.

S penězi nelze během spoření disponovat.

Dlouhá výpovědní doba.