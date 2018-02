Komisař zuří kvůli volbám: Měli jsme 11 korun na hodinu, peníze navíc jen někdo

„Do volební komise chodím 24 let. Petici a dopis iniciuji, protože přidali pětistovku, ale pouze dvěma členům komise, což nadzvedlo úplně všechny lidi. Předsedovi a zapisovateli přidali pětistovku s tím, že tím bude zajištěna profesionalita zpracování výsledků voleb, což je nesmysl, protože školení pro předsedu a zapisovatele bylo stejné, jako je celé roky,“ uvedl pro Blesk Zprávy Patrik Koranda. Sám je iniciátorem petice za férové odměny všech členů volebních komisí a otevřeného dopisu.

Drahoš založí stranu a Hilšer zamíří do Senátu? Hradní kandidáti chtějí zůstat v politice

Podle Korandy se všichni komisaři dostaví do jedné místnosti, ve které zhlédnou film Českého statistického úřadu o tom, kterak to ve volební komisi chodí. Předseda ani zapisovatel se podle něj nedozvědí nic navíc.

V průběhu „školení“ pak každý dostane jeden výtisk volebního zákona a metodiku zpracování výsledků, podle kterých je natočené i zmiňované instruktážní video. „Upozorňují akorát, po těch chybách, které se staly ve Středočeském kraji, aby komisaři lístky otáčeli. Myslím, že v naší komisi se něco podobného nemůže stát,“ podotkl Koranda.

Apel na Babiše: Doplaťte nám 1600 korun

Podle komisaře by si volby zasloužily změn hned několik. Peníze jsou první z nich. Průměrně stráví volební komise u voleb během dvou dní asi 18 hodin, za což každý dostane 1500 korun a stravné, vypočetl Koranda. To je asi 83 korun na hodinu. Jenže v případě, že se koná také druhé kolo voleb, je to o prvním volebním víkendu 1300 korun a o druhém pouhé dvě stovky, což je 11,1 koruny na hodinu.



Otevřený dopis, který Koranda adresoval premiérovi Andreji Babišovi, ale i ministerstvu vnitra, požaduje, aby komisaři dostali za prezidentské volby doplatek 1600 korun. „Dvoukolových voleb není mnoho. Na okrsek jsou to jednou za šest let senátní volby a jednou za pět let prezidentské,“ upozornil Koranda, aby podtrhl, že nejde o častý výdaj.

Zeman má klíč k příští vládě. Experti řekli, co čeká Babiše i ČSSD

Podle kritika stávajících poměrů je celé financování voleb nedostatečné. Například na stravné obce doplácejí 78 korun, což je podle komisařů nedostatečné a není to dost peněz ani na oběd.

„Moc komisí a špatné urny“

Problémy jsou podle Korandy ale i jinde. Má za to, že někde je komisí až příliš a obce mají problém najít do nich lidi. Lepší by podle něj mohlo být i vybavení volebních místností. Ať jde o urny, které by komisaři uvítali spíše průhledné, počty obálek, nebo pečetění uren nálepkami. Lepší by prý byly urny zamykací.

Koranda má za to, že je značné množství starostů i komisařů, kteří by rádi průběh voleb připomínkovali. A spolupracovali tak na změnách „zdola“. Petici, která volá po změně, podepsalo už asi 15 tisíc lidí. Při posledních volbách bylo asi 14 866 komisí. Průměrně má každá pět členů, což je 74 330 lidí.

Vnitro: Přidali jsme předsedovi a zapisovateli

Ministerstvo vnitra předložilo návrh novely volebních vyhlášek, kterou se ve všech druzích voleb navyšuje předsedům a zapisovatelům okrskových volebních komisí zvláštní odměna za výkon funkce o 500 korun. Předseda tak dostane 2100 korun, zapisovatel 2000. Předmětná vyhláška byla schválena a dne 29. 12. 2017 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.

„Toto navýšení má za cíl zohlednit náročnost činnosti právě předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí, na nichž většinou spočívá hlavní tíha odpovědnosti za chod celé okrskové volební komise. Cílem je i do jisté míry činnost v okrskových volebních komisích zatraktivnit,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Požadavky petice. Komisaři by chtěli přidat a adekvátně ohodnotit i případné druhé kolo voleb. | Patrik Koranda

Navýšení odměny pro předsedy a zapisovatele má ministerstvo vnitra za první krok, který mohlo v relativně krátkém čase prosadit po dohodě s ministerstvem financí. Představuje totiž dopad cca 15 milionů korun na jedny volby. Ministerstvo s náklady pro rok 2018 nepočítalo.

Video Celý záznam s titulky: Na Zemana vystartovala polonahá aktivistka a křičela, že je prezident Putinova děvka. Zemana odvedla ochranka viditelně otřeseného. - Jan Jedlička 1080p 720p 360p REKLAMA

Další změny budou, slibuje vnitro

„Ministerstvo vnitra bude v další fázi znovu jednat s ministerstvem financí a ministerstvem práce a sociálních věcí o dalším navýšení odměn pro všechny členy okrskových volebních komisí. S ohledem na velký počet členů okrskových volebních komisí je nutné nejdříve o tento finanční obnos navýšit státní rozpočet v položce Všeobecná pokladní správa, ze které jsou financovány výdaje na volby,“ zmínila Pěknicová.

Zeman čekal nahotinku, Drahoš si chválil kondici a Babiš volil bez Moniky

A jaké byly další „volební změny“? Ministerstvo vnitra v reakci na zjištění Nejvyššího správního soudu po volbách do Poslanecké sněmovny vydalo pokyn ohledně postupu při výběru zapisovatele okrskové volební komise. Jako důvod uvádí, že členové okrskových volebních komisí jsou delegováni primárně kandidujícími subjekty, do jejichž výběru nemůže žádný volební orgán zasahovat. Vnitro tedy přistoupilo k zavedení požadavků na zapisovatele okrskové volební komise, kterého jmenuje starosta. Dělat by ho měl úředník dané obce. V případě malé obce se hledá náhrada například z krajského úřadu.

Dalším požadavkem je, aby starostové v rámci výkonu státní správy na úseku voleb v první řadě jmenovali zapisovatelem okrskové volební komise úředníka své obce. V případě malých obcí, kde jsou omezené kapacity, je možné se obrátit na příslušný krajský úřad se žádostí o navržení zapisovatele z řad pracovníků krajského úřadu.

Nedojde-li ani takto ke jmenování, může starosta jmenovat zapisovatelem osobu s vysokoškolským vzděláním. Pokud ani takto nedojde ke jmenování zapisovatele, je možné jmenovat osobu, která má zkušenosti na úseku voleb nebo vnitřní správy státu. A u níž je s ohledem na dosavadní praxi zjevné, že bude spolehlivě vykonávat funkci zapisovatele okrskové volební komise.