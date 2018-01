Kdyby došlo k úmrtí hlavy státu již uvedené do úřadu (případně osoba na Hradě skončila z jiných důvodů), do deseti dnů by předseda Senátu vypsal nové volby a ty by se musely konat do 90 dnů od vypsání. Do té doby by většinu prezidentských pravomocí měl »na krku« premiér, některé by ale připadly i na šéfy parlamentních komor.

