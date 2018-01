Zemědělské dotace by měly směřovat spíše malým a středním farmářům, měla by proto být stanovena maximální výše dotace. Shodla se na tom většina ze sedmi kandidátů na prezidenta ve čtvrteční debatě v Radonicích u Prahy, kterou pořádala Asociace soukromého zemědělství. Z debaty se omluvili prezident Miloš Zeman a podnikatel Michal Horáček.

Jiří Drahoš je pro stanovení maximální výše dotace 100.000 eur (2,5 mil. Kč), jak navrhuje Evropská komise. „Mělo by to jít malým zemědělským podnikům, začínajícím farmářům, a ne k velkým produkčním podnikům,“ uvedl Drahoš.

Podle expremiéra Mirka Topolánka je celý systém dotací extrémně složitý. „Za nás bylo možno dávat dotace do 30 milionů a dneska (bývalý ministr) Jurečka prosadil, že je to 150 milionů korun. To znovu nahrává industrializaci a těm velkým „agrofertním“ podnikům, které na ty dotace umí dosáhnout daleko lépe než malý farmář,“ uvedl Topolánek. Je pro stanovení maximální výše dotací na co nejnižší úrovni.

„Cílem společné zemědělské politiky EU je udržet život na venkově, mít krajinotvorbu, a proto dotace jsou směřovány primárně na malé rodinné farmy. To je to, co ministerstvo zemědělství u nás nečiní,“ dodal Jiří Hynek.

Na otázku z publika, zda by někdo z kandidátů ve druhém kole volby v případě svého neúspěchu podpořil současného prezidenta Miloše Zemana, odpověděli všichni záporně. Stejně odpověděli všichni na dotaz, zda někdo z nich obdržel sponzorský dar od premiéra Andreje Babiše (ANO).

V závěrečné anketě mezi 175 přítomnými zástupci zemědělských podniků, který kandidát je pro ně nejpřijatelnější, získal nejvíce hlasů Mirek Topolánek.

Česko se „zastropování“ vyhýbá

Česká republika dosud tzv. zastropování plateb odmítala a považovala to za diskriminační, a to i kvůli tomu, že jsou v ČR v průměru největší zemědělské podniky. Minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) loni v září rozhodla, že bude při novém dotačním období EU po roce 2020 usilovat o to, aby peníze, o které by mohly přijít velké zemědělské podniky kvůli krácení přímých plateb po roce 2020, zůstaly k využití českému státu.

Největší zemědělskou firmou a největším příjemcem zemědělských dotací v Česku je holding Agrofert, který donedávna vlastnil předseda hnutí ANO a nynější premiér Babiš. Agrofert obhospodařuje 103 000 hektarů polí.

