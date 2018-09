Další přímo spojení z Prahy do USA zajistí tentokrát aerolinky United Airlines. Konkrétně od 7. června přístího roku bude mezi Letištem Václava Havla a letištěm Newark v New Jersey pravidelně létat nová letecká linka. Očekává se, že ji budou využívat desetitisíce cestujících ročně.

Nová linka bude z Prahy létat denně v 10:10 hodin, zpět by se měla vracet následující den v 08:25. Spojení by podle dopravce mělo cestujícím umožnit také rychlejší cestu do dalších destinací nejen v USA a Kanadě, ale i do Mexika nebo Karibiku. Letiště v Newarku navíc leží nedaleko atraktivního města New York.

Praha tak díky nové lince získá další pravidelné spojení se severoamerickým kontinentem. V současnosti má pražské letiště pravidelné spojení do New Yorku (letiště JFK), Filadelfie, Toronta a Montrealu.

„Již za prvních sedm měsíců letošního roku došlo k meziročnímu navýšení počtu cestujících na přímých letech do USA a Kanady o 82 procent. Můžeme tak očekávat, že po spuštění nové linky do Newarku dojde k ještě dalšímu významnému nárůstu,“ řekl předseda představenstva pražského letiště Václav Řehoř.

Využití letiště stoupá

Letiště Praha odbavilo v prvním pololetí přes 7,43 milionu cestujících, což je meziročně o deset procent více. K růstu přispělo především navyšování kapacit současných spojů a zavedení nových linek. Letiště tak zatím naplňuje prognózy z počátku letošního roku, podle kterých by za celý rok mělo odbavit rekordních 17 milionů pasažérů.

Příští rok z Prahy i do Bangkoku?

Paralelně s novou linkou do Newarku se hovoří i o zřízení nového přímého leteckého spojení mezi Prahou a Bangkokem. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec v Thajsku Marek Libřický.

„Probíhají velmi pokročilé práce, i šéf celé skupiny Air Asia letos už dvakrát veřejně potvrdil, že pracují na lince z Bangkoku do Prahy,“ řekl Libřický. Letecká skupina podle něj objednala nová letadla, která se chystá nasadit právě na tuto linku. Od jejich dodání se bude odvíjet i termín zprovoznění přímého spojení.