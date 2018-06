Mladá žena z Kladenska, která vystupuje na Facebooku, zveřejnila záznam z policejní databáze pohřešovaných, prostřednictvím nějž pátrá po svém příteli Janu Česalovi. "Kdybyste ho náhodou někdo viděl. Měl na sobě černé triko s bílým nápisem Doga, vzadu na zádech. Potom maskáčové kapsáče a černé gumovky. Nemá u sebe doklady ani mobil," uvedla. V komentářích pak potvrdila, že jde o mladíka, kterého policie hledá v souvislosti se sobotní tragédií, při které zemřela její kamarádka.

Ona sama spolu s dalším kamarádem jako zázrakem přežila. Stále doufá, že se to mohlo podařit i jejímu partnerovi. "Byli jsme tam všichni čtyři. Kromě něho nás to všechny vyplivlo do Vltavy. A v té štole byly pouze holé stěny, takže se nedalo nikde zachytit. Pouze postranních žebříků, díky kterým se mohl dostat ven kanálem, pokud se mu povedlo se chytit," vysvětlila.

Věří, že Honza mohl vylézt ven, a protože je otřesený, nikomu se nepřihlásil. "Neměl, jak se ozvat. Nemá mobil, nemá nic. Všechno bylo v batohu, který se válí, kdo ví kde ve Vltavě. Navíc ho znám dobře a vím, že v podobných případech, kdy byl zmatený, prostě někam jde. Nedivila bych se, kdyby se snažil dojít pěšky domů. Buď k rodičům a nebo k nám. Což je kolem 60 km. Zní to bláznivě, ale je to tak. Prostě se pořád snažím věřit, že žije...," napsala.

Zareagovala také na výtky diskutujících, že do podzemí vůbec neměli ve špatném počasí vstupovat. "Když jsme tam lezli, tak bylo nebe modré a nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo něco přijít. I na počasí na netu jsme koukali a o dešti zrovna v tu chvíli ani zmínka. Jinak bychom tam nelezli. Pršet začalo, až když jsme byli víc jak za půlkou. Je to fakt na delší vyprávění. Snažili jsme se utéct pryč, ale byli jsme příliš daleko a nestihli jsme to... :-(," popsala chvíle hrůzy.

Hledají ho už čtyři dny

Pátrání po Honzovi začalo v sobotu, v neděli pokračovalo od dopoledne zhruba do 17:00 a v pondělí od 09:00 do 20:00. Mladík byl součástí čtyřčlenné skupiny, kterou ve stoce dlouhé přes čtyři kilometry překvapil prudký liják. Jeho přítelkyni Lilik a dalšího kamaráda se podařilo zachránit, lékaři motolské nemocnice jim ošetřili drobná poranění. Sedmadvacetiletou přítelkyni Honzova kamaráda našli bohužel v sobotu večer policisté utonulou pod Jiráskovým mostem.

