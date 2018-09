U nás ale byly tyto zbraně zakázané či podléhající povolení. A to Václavu B. chybělo. Podle odborníků bylo totiž možné je znovu uzpůsobit ke střelbě. „Celkem se jednalo o 225 zbraní, dílem znehodnocených a dílem upravených na expanzně akustické,“ uvedl státní zástupce Jakub Kubias. Šlo o samopaly a pistole.

„Nákup zbraní nepopírám, ale dle mého to nebylo takové množství, které mi je dáváno za vinu,“ řekl Václav B. Tvrdil také, že mu slovenský prodejce říkal, že s prodejem zbraní do Čech není problém. Samopaly pak dále prodával neznámému Ukrajinci. „Říkal, že jsou pro sběratele,“ uvedl Václav B. Hrozí mu až 8 let.

Koupě na falešné občanky

Znehodnocené samopaly a pistole nakupoval Václav B. i pod falešnou identitou. „Ukrajinec, který si ode mě zbraně kupoval, mi poslal scany občanek dvou lidí,“ řekl. Jednalo se přitom o doklady nahlášené jako ztracené. Zásilky pak nechával doručovat i na svoji tehdejší přítelkyni, otce a matku.

Bývalý spolužák obžalovaného u soudu jako svědek odmítl vypovídat, v přípravném řízení ale uvedl, že po něm Václav B. chtěl znehodnocené samopaly znovu zprovoznit. „Podle staré slovenské úpravy byl v hlavni akorát čep a závěrová a spoušťová mechanika byly funkční. Uvedení do střelbyschopného stavu bylo jednoduché,“ uvedl.

Svědek je paranoidní alkoholik

Jenže jeho věrohodnost jako svědka zpochybnil znalec. „U svědka je přítomna paranoidní porucha osobnosti, projevuje se u něj organický psychosyndrom, navíc je u něj přítomen syndrom závislosti na alkoholu,“ vyplynulo z posudku. To vše u něj podle zprávy vede k fabulacím až bludům.

Podobnými zbraněmi ze Slovenska, tedy znehodnocenými a následně zprovozněnými, měli vraždit před třemi lety islámští teroristé v pařížském Bataclanu.