Málokdo by asi udělal to, co Jan Otýs (26) z Plzně. Mezi bezdomovci si všiml jednoho, který k nim jakoby nepatřil. Dal se s ním do řeči, vyslechl jeho příběh a rozhodl se mu pomoci. Sehnal mu práci, bydlení a úplně mu tím změnil život. Honza totiž sám ví, co to je dostat druhou šanci...