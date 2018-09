Pojišťovna po obou mužích požaduje náhradu ve výši 46,2 milionu korun. „Zbyšek U. vykazoval pojišťovně lékařské výkony, které nebyly realizovány. Josef C. přislíbil obžalovanému lékaři, že kontrola jeho zdravotnického zařízení bude čisté formální,“ řekla státní zástupkyně Blanka Míková s tím, že za to exšéf pojišťovny dostával úplatky.

Luxusní úplatky

Již bývalý ředitel plzeňské pobočky ZPMV Josef C. tak podle obžaloby měl inkasovat statisíce korun měsíčně. Zbyšek U. mu také podle obžaloby třeba koupil osm exotických dovolených, za které zaplatil rovněž statisíce korun, měl mu koupit byt, zahrnovat ho alkoholem, za něho měl zaplatit výrobu manželské postele a kuchyně.

„Něco jsem dělal já, něco dělali ostatní zaměstnanci. O něčem z toho jsem věděl, o něčem ne. Dělal jsem to proto, abych své ordinace udržel v provozu. Beru to tak, že to je běžná praxe,“ uvedl u soudu Zbyšek U., který provozoval tři ordinace v Nýřanech, Plasích a Třemošné na severu Plzeňska. Tady zaměstnával 35 lidí, z toho sedm lékařů.

Vše odstartoval anonym

Josef C. dnes u soudu nevypovídal, přijde na něj řada při dalším líčení. Ve funkci ředitele plzeňské pobočky ZPMV skončil před šesti lety. Tehdy na generální ředitelství ZPMV dorazil anonym, který odstartoval hloubkovou kontrolu a vyšetřování policie. Ukázalo se, že Josef C. měl v kanceláři nainstalovaný odposlech.

Zbyšek U. byl už před dvěma lety odsouzen. Měl si odsedět sedm let. Vrchní soud v Praze, ale případ vrátil zpět do Plzně. Bylo to i kvůli tomu, že Zbyšek U. svojí výpověď změnil a případ se rozrostl i o osobu exředitele pojišťovny Josefa C. Oběma mužům teď za zvlášť závažný zločin podvodu hrozí u soudu až 10 let vězení.

