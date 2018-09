Z loupežného přepadení a smrti Ukrajince ( † 29) se u Krajského soudu v Plzni zpovídá Patrik D. (20). Byl jedním ze čtveřice lupičů, kteří muže umlátili. Útočník, který se více než půl roku skrýval v Anglii, soudu popsal, jak z Česka utekl. Z Velké Británie ho úřady vydali zpět do Čech. Teď mu hrozí až 18 let vězení.

Vše se odehrálo loni v září v Dobřanech na jihu Plzeňska. Patrik D. a jeho tři kamarádi, nejmladšímu bylo tehdy teprve 14 let, se rozhodli, že přepadnou Ukrajince Nazara K. (†29), který před tím vyhrál v baru v automatech.

„Pod záminkou obstarání marihuany ho z lokálu vylákali k mateřské školce. Obžalovaný udeřil tak, že muž upadl na zem, mlátil ho pěstmi a kopal, stejně jako ostatní. Když oběť ležela na zemi, několikrát jí dupl na hlavu,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jiří Richtr.

Zraněnému Ukrajinci pak kluci sebrali batoh a peněženku a z místa činu utekli. Nazar K. zůstal bezvládně ležet na zemi. „Utrpěl otevřené zlomeniny obličejového skeletu a vícečetná poranění hlavy. Oběť zemřela, když vdechla krev z masivního krvácení,“ dodal Richtr.

Útěk do Anglie

Útočníci si pak lup rozdělili a odešli popíjet do hospody. Když se druhý den Patrik D. vrátil z práce a příbuzní mu řekli, co se stalo, sebral se a z Dobřan se jel ukrýt ke své tetě do drážního domku u Klabavy na Rokycansku.

Odtud pak odjel vlakem do Německa. Sem pro něj přijel otec z Anglie, kde už delší dobu žije s matkou Patrika D. a šesti jeho sourozenci. „Přivezl mi bratrovu občanku a s její pomocí jsem se dostal do Anglie,“ řekl Patrik D. Britské úřady ho ale letos v dubnu vydaly zpět do Česka a Okresní soud Plzeň – jih ho poslal do vazby. Patrik D. je teď za mřížemi ve věznici v Plzni na Borech.

Vinu odmítá

Patrik D. dnes u soudu odmítl, že by oběti dupal na hlavu. „To jsem nedělal. Na hlavu jsem nedupl a ani jsem do ní nekopal. To kamarád. Já šel trochu před tím Ukrajincem a mým kamarádem. Oni popíjeli slivovici z láhve. Pohádali se, Ukrajinec začal být agresivní. Když se blížil s láhví v ruce ke mně, udeřil jsem ho pěstí. On upadl, pak jsem mu dal pěstí ještě asi sedm či osm ran. Opravdu jsem mu do hlavy nekopal,“ tvrdil Patrik D.

„Pak jsem utekl. Kamarád přišel za mnou, nesl batoh a peněženku. On si vzal nějaké české peníze a já pár ukrajinských bankovek. Pak jsme šli do hospody a tam popíjeli,“ dodal Patrik D.

Nejmladšímu bylo 14 let

Už květnu potrestal Krajský soud v Plzni dva kumpány Patrika D, kteří v době útoku ještě nebyli plnoletí. Mladíka (18) ze Slovenska poslal na tři roky do vězení. Po odpykání trestu má být vyhoštěn zpět na Slovensko, kde má podle soudu družku a dvě děti.

Druhý mladík (18) pak dostal desetiměsíční trest vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Třetího útočníka vůbec nesoudili, v době spáchání loupežného přepadení mu bylo teprve čtrnáct let. Patriku D. ale hrozí u soudu trest až 18 let vězení. Soud pokračuje výslechy svědků.