Policisté po Tereze vyhlásili na konci června pátrání, příbuzní prosili o pomoc i lidi na sociálních sítích. „Pátrali jsme po ženě z Klatovska, která se v pondělí 3. září vrátila zpět do místa bydliště. Pohybovala se na různých místech, i v cizině. Pátrání bylo odvoláno,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Matka Terezy pro denik.cz uvedla, že se dcera chtěla vymanit z vlivu špatné party. „Podle toho, co mi řekla, byla ve Slovinsku, Maďarsku, Chorvatsku, Itálii i jinde. Cestovala ze země do země, a to v podstatě sama, přespávala po lesích, na plážích i jinde, kde se dalo. Živila se tím, že vybírala zbytky, jedla zeleninu a ovoce, kterého naštěstí bylo hodně,“ popsala žena.

Pak prý její dcera potkala někoho v Německu. „Tam se dala trochu dohromady, ten dotyčný jí pomohl, zajistil jí bydlení, jídlo a dal jí peníze na cestu domů,“ uvedla Terezina matka.

Partner týral malou dcerku

Mladá žena nejspíš chtěla udělat konec i za vztahem s bývalým partnerem, který týral její dceru. Klatovský soud ho za to poslal do vězení na 18 měsíců. Tam se mu ale nechtělo, nástupu se vyhýbal. Klec spadla před několika dny. „Muž byl zadržen a předán do výkonu trestu,“ dodala Ladmanová.

Podle slov Tereziny matky šla mladá žena nejprve za svou malou dcerkou, kterou prý dostane do péče její otec. Tereza se chce vrátit do Německa a na malou posílat výživné. „Věřím, že skutečně už je čistá a dá si život do pořádku, že se postaví na vlastní nohy,“ řekla matka Terezy.