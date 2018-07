„Deliktu se dopustila víceméně z hlouposti. Rozhodně se nejedná o profesionální kriminálnici, která by se na to předem připravovala,“ zdůvodnil předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Zdůraznil, že dívka, v době činu jí bylo 20 let, je nezralá a nemá dostatek rozvahy, takže situaci, do které se dostala, vyřešila naprosto jinak, než měla.

Ženě původně u krajského soudu v plzni dostala 19 let vězení. „Trest při horní hranici sazby je v jejím případě nepřiměřeně přísný,“ zdůvodnili soudci, proč se rozhodli potrestání zmírnit.

Zároveň ale připustili, že způsob spáchání tohoto činu - tedy využití několika různých vražedných mechanismů - se vymyká obdobným případům vražd novorozenců, kdy matky svým dětem zpravidla buď neposkytnou pomoc, nebo je udusí či uškrtí.

Obhajoba „to hrála“ na afekt

Obhajoba se domáhala toho, aby soud vraždu překvalifikoval na mírněji postižitelné trestné činy - na zabití nebo na vraždu novorozence matkou. Odvolací senát to však odmítl. U zabití by žena musela být v silném rozrušení způsobeném strachem nebo úlekem.

„Pravděpodobně byla v afektu, ale ten si zavinila sama, protože jeho počátkem byl utajovaný porod,“ podotkl Lněnička. Ve druhém případě by matka musela dítě usmrtit v rozrušení způsobeném porodem. „Obžalovaná však sama uvedla, že důvodem jejího jednání byl příchod druha, nikoliv porod samotný,“ dodal soudce.

Těhotenství tajila, bála se přítele

Dívka se k hrůzné vraždě přiznala. Bála se, že se o nechtěném těhotenství dozví její přítel a opustí ji. Dítě totiž nechtěl.

Když po porodu loni v srpnu nečekaně přišel domů se svými kamarády, chtěla prý dítě omráčit, aby neplakalo, nikoliv zavraždit.

Partnerovi řekla, že je zakrvácená, protože se řízla a protože jí praskla cysta. Tou také zdůvodňovala zvětšující se břicho.

Mrtvé miminko našli na poli. Policie na Olomoucku pátrá po matce novorozence Komentáře 1

Poté, co k ní přítel přivolal záchranáře, musel porod přiznat, ale lékaři tvrdila, že dítě už si odvezla porodní asistentka. Těžce zraněnou holčičku objevila policie až později v koši na prádlo. Děvčátko pak v nemocnici podlehlo těžkým zraněním mozku.

Neřekla ani slovo

Žena dnes nevyužila možnosti, aby se k věci znovu vyjádřila. U plzeňského krajského soudu dříve uvedla, že »byla strašně hloupá a že udělala hroznou věc«. Pořád prý doufala, že se partner o jejím těhotenství nedozví. Původně podle vlastních slov plánovala, že dítě porodí anonymně a dá k adopci nebo ho dopraví do babyboxu.

Okradla i babičku

Podle znalců žena trpí závislou poruchou osobnosti, což se projevuje podřizováním, strachem z opuštění a rezignací na samostatná rozhodnutí. V minulosti už byla jednou odsouzena, když jako mladistvá sebrala babičce platební kartu a vybrala jí z účtu peníze.