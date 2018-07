„V podstatě jde o velkou revoluci v oblasti stravování seniorů na území našeho města. Vývařovnu chceme využít jako velkokapacitní zařízení, jež připraví nejen jídlo pro klienty městského ústavu, ale také pro osamělé seniory, kteří sice žijí ve svých domovech, ale nejsou si již schopni vařit,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

Projekt reaguje na skutečnost, že podle demografických studií je Plzeň nejrychleji stárnoucím městem v republice. „Zvyšuje se počet obyvatel ve věku nad 65 let, kteří se stávají méně soběstační a zesilují poptávku po sociálních službách,“ dodal Zrzavecký s tím, že v jednotlivých městských obvodech by měly v budoucnu vzniknout výdejny jídel.

V současné době fungují pro potřeby městských sociálních služeb dvě kuchyně. Z těch rozvážejí jídlo ve varnicích do sedmi zařízení. „V každém jej musí pracovníci naservírovat na talíř a roznést uživatelům,“ řekla náměstkyně primátora Eva Herinková.

Až pět druhů jídel

A právě to by v novém systému odpadlo. „Z centrální vývařovny by se jídlo vezlo v uzavřených krabičkách, díky vyhřívaným vozíkům by zůstávalo až do předání uživateli teplé,“ dodala Herinková s tím, že by to městskému ústavu ušetřilo deset z dvaceti pracovníků, o které je třeba v dohledné době počet stávajících zaměstnanců městských sociálních služeb navýšit.

Vývařovna by mohla denně nabízet tři až pět druhů jídel, včetně dietních. Budou respektovat stravovací pravidla platná pro seniory, a to i v rámci jim lékařem indikované diety. Počítá se s kapacitou až 2000 porcí.

„Nejde jen o uživatele našich služeb, ale zájem už projevila také Městská charita Plzeň či Domovinka. Pak samozřejmě mohou službu využít i cizí strávníci, tedy senioři zatím žijící doma,“ doplnil ředitel městského ústavu Vladimír Chuchler.

