Soudce Milan Anderle mu letos v lednu uložil trest dva měsíce vězení s podmíněným odkladem na dva roky. „Musí také zaplatit pokutu 40 tisíc korun,“ uvedl Anderle. Michal K. navíc nesměl jeden rok vykonávat profesi vedoucího lékaře.

Krajský soud v Plzni mu teď podmínku snížil na jeden rok a odpustil mu také pokutu. „U obžalovaného jde o první střet se zákonem,“ zdůvodnil zmírnění trestu předseda odvolacího senátu Eduard Wipplinger.

Uvedl také, že u rozsudku zohlednili i dobu, která uplynula od spáchání trestního činu a upustili od pokuty 40 tisíc Kč, protože uložení tří druhů trestů není v tomto případě na místě.

Při kontrole nadýchal

Státní zástupce Josef Vojta vinil Michal K. z toho, že nařídil sestře, aby jeho odebranou krev vyměnila za pacientovu. „Chtěl se tak vyhnout postihu za řízení v opilosti,“ řekl Vojta.

Michala K. chytili v únoru 2014 policisté při silniční kontrole s alkoholem v dechu. „Dvakrát jsme mu v dechu naměřili 0,45 a 0,52 promile. Tvrdil, že jede k důležité operaci. Odvezli jsme ho do nemocnice. Za čtvrt hodiny vyšel z operačního sálu a divil se, že jsme ještě tady,“ řekl policista Tomáš Krčma.

Primář se vrátil zpět na operační sál. „Zjistil jsem, že žádná operace tam neprobíhá. Když pak asi po hodině vyšel z operačního sálu, svolil, že ho odvezeme na služebnu,“ řekl Krčma.

Krev jiného pacienta

Tady primář prohlásil, že si nechá dobrovolně odebrat krev, a tak jeli zpět do nemocnice. Mezitím sestra na oddělení Pavlína Z. vzala krev jednomu z pacientů a zkumavku předala staniční sestře Věře K. Když odebírala krev primáři, zkumavky prohodila.

„Sestru dělám 39 let. Kdybych to neudělala, vyhodil by mě z práce,“ hájila se sestra. „Alkohol jsem před řízením auta nikdy nepil. Křivé obvinění je založeno na tvrzení dvou sester, které nemluví pravdu. Lpěl jsem v práci na dodržování pořádku a jim to vadilo,“ hájil se Michal K.

