Plné ruce práce mají nyní zvířecí záchranáři z Plzně. Není dne, aby nevyjížděli na pomoc letošním ptačím mláďatům, která se dostala do nesnází a hrozí, že by uhynula.

Do nebezpečí se tak dostala tři mláďata motáka pochopa v hnízdě v poli u Kdyně na Domažlicku. „Tito ptáci si většinou staví hnízdo v rákosí. Tady si ho ale udělali v obilí, a když začala sklizeň, hrozilo, že je kombajn zabije,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň.

Mláďata z pole vzal a odvezl je pryč. Dvě z nich skončila na Boleveckém rybníku v Plzni. „Každé v jednom hnízdě motáka. Třetí mládě jsem dal do hnízda v Plané na Tachovsku. U tohoto druhu ptáka jde celkem dobře to, že cizí mládě se podstrčí do jiného hnízda. Kvůli suchu je ale letos málo myší. Ptáci si sami v hnízdě redukují mláďata. Bojím se, aby tato podstrčená mláďata, kterých se jindy bez problémů ujmou, teď nezavrhla,“ dodal Makoň.

Ten také zachraňoval mláďata poštolky, jejichž hnízdo ucpávalo klimatizaci u soudu v Plzni. Kromě nich se musel postarat i o mladou poštolku, která se učila létat, přistála na rušné ulici v centru města a už nevzlétla. Skončila v záchranné stanici. „Kuriózní je na ní to, že má peří na hlavě á la skinhead. To běžně poštolky nemívají,“ dodal Makoň.

Také mláďata jiřiček byla v nebezpečí. Jejich hnízdo spadlo i s nimi na zem z hotelu Ibiss na Borských polí. Ptáčata skončila v jiném hnízdě na kravínu v Červeném Hrádku u Plzně.

Z hnízda pak vypadl i mladý čáp v Mirošově na Rokycansku a zpět do něj ho vraceli zvířecí záchranáři. Jedním z kuriózních zásahů pak byl odchyt zatoulaného budníčka v obchodě s elektronikou v Plzni. „Létal pod stropem a také mezi reklamami a nechtěl se dát chytit. Nakonec se to povedlo do sítě a pak jsem ho vypustil zpět do přírody,“ uvedl Makoň, který také kroužkoval mláďata čápa černého v jejich hnízdě u Města Touškova na severu Plzeňska.

VIDEO: Praha vyniká v počtu ptáků! V metropoli létají vzácné druhy!

Praha vyniká v počtu ptáků! V metropoli létají vzácné druhy! Matěj Smlsal, Daniela Pilařová