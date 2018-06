„Skoro pokaždé musím zaparkovat až daleko od vchodu. Na všech šesti místech, která mají být vyhrazena pro nás, parkují neinvalidé,“ postěžovala si Hnátová.

Seniorka i její manžel opakovaně narazili i na aroganci řidičů. „Starý invalidní pán, který se sotva belhal, upozornil mladíka, že zaparkoval na místě pro invalidy a zabral mu místo. Mladík na něj ale vyjel, co si to dovoluje, a div mu jednu nevrazil,“ popsala Hnátová.

Většina řidičů podle ní na invalidech zaparkuje, jdou nakoupit a pak tvrdí, že si značky nevšimli.

Trest záleží na značení

Pokud jsou místa pro invalidy schválená dopravním odborem městské části, šoféři mohou dostat od policie tučnou pokutu. U některých supermarketů to má ale háček!

„Aby mohla být u nich věc brána jako přestupek, musí být na místě jak vodorovné, tak svislé značení. Jedno bez druhého nemůže být,“ řekla policejní mluvčí Hana Rubášová s tím, že označení míst pro invalidy tady není úplné. Na zemi chybí znak, svislá značka nestačí.

Pokud by značení na parkovišti před obchodem bylo v pořádku, strážníci i policisté by sice neukázněným řidičům nemohli dávat botičky, ale špatné parkování by mohli řešit. „Přestupek se předává do správního řízení na příslušný úřad, kde hrozí pokuta pět až deset tisíc korun,“ řekla policistka Veronika Hokrová.

Stačila by i domluva

„Drzost řidičů se zvyšuje, jsou bezohlední, a když je člověk upozorní, klidně řeknou, co je ti do toho. Myslím, že policisté by i v těch případech, kdy znak na zemi chybí, měli konat. Slušně těm řidičům říci, aby si přeparkovali, ne je pokutovat. Příště už by si tam nestoupli,“ myslí si Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

