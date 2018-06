Systém, který odradí řidiče od vjezdu do tunelu, ve kterém se například stala nehoda či hoří, vyvinuli vědci z Plzně, Brna a Prahy. Prototyp bezpečnostní dopravní uzávěry silničních tunelů je připravený k pilotnímu testování na silnicích.

„Když v tunelu dojde k požáru, technické poruše nebo jakékoliv jiné mimořádné události, uzavírá se tunel standardně signalizací a horizontální závorou,“ uvedl Josef Pihera ze Západočeské univerzity. Jenže se stává, že řidiči i přes signalizaci a závory vjedou do tunelu.

„Kromě toho, že přitom závoru zničí, umožní vjezd dalším vozidlům, která tunel zablokují a znemožní třeba průjezd složek integrovaného záchranného systému,“ popsal Pihera s tím, že podle jeho informací musí být v tunelech vyměňováno až několik desítek závor měsíčně z důvodu jejich poškození.

Tunel zavřou lamely

To by vyřešila právě celková zábrana tunelového portálu. V rámci projektu SoftStop tak vznikl prototyp bezpečnostní dopravní uzávěry. Ta je tvořena perforovanými lamelami uchycenými v navíjecím válci. Ten je i s pohonnou jednotkou uzavřen v kazetě, kterou lze snadno vložit do nosné konstrukce umístěné v portálu tunelu.

Když je potřeba tunel uzavřít, lamely se spustí dolů a na ně se promítne například značka STOP či jiná. „Zábrana funguje psychologicky, protože vyplní celý prostor před řidičem. Zkrátka nikdo nechce "narazit do zdi", a tudíž přirozená reakce řidiče je do zábrany nevjet,“ vysvětlil Pihera.

„Pokud by řidič i přesto do zábrany vjel, může nejvýše utrhnout část lamely. Jsou na nich totiž bezpečnostní zóny, kde se v případě průjezdu vozidla lamela roztrhne, a zbytek systému funguje dál,“ popsal Pihera.

Každý tunel to musí mít na míru

Představený prototyp je určený na polovinu jízdního pruhu na dálnici. „Každý tunel se musí naprojektovat samostatně, protože má jinou šířku a výšku portálu, jinak osazené stávající značení, jinou šířku jízdních pruhů,“ upozornil Lukáš Ferkl ze společnosti Feramat Cybernetics. Pokud by došlo k poškození lamel nebo byl nutný servis, kazetu jednoduše lze vyměnit za jinou.

Prototyp má nyní za sebou materiálové testování a čeká na svoje pilotní nasazení v provozu. Podle odborníků se zábrany mohou dočkat využití nejen u silničních tunelů, ale i na železničních přejezdech, které jsou místy častých dopravních nehod.