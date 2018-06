Když našel chalupář u svého rekreačního domku rozbité okno, na nic nečekal a zalarmoval policii. Zajímavé ale bylo sčítání škod, které uvnitř zatím neznámý nenechavec napáchal.

„Podle majitele vypil láhev minerální vody, ledového čaje a toniku, snědl bonbony a pak se uložil do jedné z postelí,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Nakonec z chalupy v klidu zmizel. „Škoda byla vyčíslena na 260 korun,“ dodala Brožová. Po nezvaném návštěvníkovi teď pátrají policisté. Za porušování domovní svobody a krádež mu hrozí až dvouleté vězení.