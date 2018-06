„Vědělo se, že je tady Jan Jiří pohřbený, ale nikdo netušil, v jakém stavu je jeho rakev,“ uvedl historik Zdeněk Procházka, který průzkum inicioval. Luteránský šlechtic zemřel v roce 1617. O tři roky později byla jeho hrobka vypleněná, rodu byl zkonfiskován majetek a 1664 Švamberkové po meči vymírají.

„Panství pak patřilo dalším rodům, je tedy zázrak, že zde rakev Jana Jiřího zůstala,“ dodal Procházka. K sarkofágu ale nebylo možné se dostat. „Vstup byl totiž v roce 1907 překrytý novou betonovou podlahou,“ vysvětlil Procházka.

Pod podlahou

Na řadu tak vstoupila odborná firma, která navrtala podlahu a do otvoru spustila speciální HD kameru. Na obrazovce se pak objevil opravdu Švamberkův sarkofág. „Na konci sondy, kterou jsme do dutiny spustili, je i měřící zařízení. To nám prostor zmapuje a my tak budeme schopni udělat kompletní trojrozměrný model celé hrobky i zkoumané rakve,“ vysvětlil Bohuslav Vácha z firmy Geo-cz, která průzkum prováděla.

Překvapení uvnitř

„Myslel jsem, že rakev bude zasypaná a uvnitř bude nepořádek a prach. Ale vypadalo tam vše velmi čistě, hrobka je velmi dobře zachovaná,“ řekl Procházka s tím, že jiná rakev rodu Švamberků se takhle kvalitně zachovalá nedochovala. Například rodová hrobka na Tachovsku byla v 60. letech minulého století kompletně zdevastovaná.

Bohatá rakev

Šlechtic patřil ve své době k nejbohatším a na rakvi je to vidět. „Na víku je obraz Jana Jiřího, jak klečí před křížem. Zlaté nápisy uvádí, jednak kým šlechtic byl, a pak citáty z bible. Zajímavé jsou lebky umístěné na bocích, je jich celkem šest a jsou bíle patinované. Sarkofág stojí na šesti nohách, které tvoří hlavy andělů,“ popsal Procházka.

Pobělohorské plenění

Po bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 Poběžovice obsadilo císařské vojsko a tehdejší Ronšperk se opět stal katolickým. „Kostel včetně hrobky vyplenili. Z rakve Jana Jiřího sebrali kříž a helmu. A dostali se i do sarkofágu. Na záběrech je vidět, že rakev je poškozená, víko už bylo odtrženo,“ popsal Vácha.

Kdo byl Jan Jiří ze Švamberka?

O narození Jana Jiřího ze Švamberka vedou historici spory. Jedni se přiklání k roku 1548, druzí až k roku 1555. Byl dědic rožmberských držav po Petru Vokovi, posledním z rodu Rožmberků. Své bohatství doplnil o celé rožmberské panství, Nové Hrady, Libějovice, Borovany i Třeboň. Zasloužil se i o to, že původní erb Švamberků byl obohacen o rožmberskou růži. Jeho syn Petr byl vedoucí osobností českého stavovského povstání, ale kvůli sporům s císařem Ferdinandem II. přišel o veškerý majetek. Druhým synem Adamem v roce 1664 rod vymírá po meči. Jan Jiří zemřel v dubnu 1617.

VIDEO: Archeologové udělali rekonstrukci nálezů po Římanech v Rakousku, vojenský tábor by měl podle nich přibižně odpovídat tomu brněnskému.

délka: 03:26 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Archeologové udělali rekonstrukci nálezů po Římanech v Rakousku, vojenský tábor by měl podle nich přibižně odpovídat tomu brněnskému. Archaia Brno