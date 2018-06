Za loňskou smrt britské pokerové královny Emmy Fryer (†42) při bouračce na kruhovém objezdu v Plzni dostal řidič, její krajan a kamarád David N. (33) dvouletý trest podmíněně odložený na 3,5 roku. Zároveň nesmí 30 měsíců usednout za volant. Emmu Fryer vezl z pokerového turnaje v rozvadovském kasinu do Plzně na hotel. Žena se chystala věnovat pokeru profesionálně.

„Obžalovaný porušil silniční zákon. Máme za to, že se skutečně plně nevěnoval řízení motorového vozidla,“ odůvodnil rozsudek předseda senátu Josef Prach.

Tragická nehoda se odehrála loni v listopadu v plzeňské městské části Bory. Půjčený vůz Opel Corsa, který David N. řídil, naboural nad ránem v husté mlze do trolejového sloupu na kruhovém objezdu.

„Značky kruhový objezd jsem si všimnul na poslední chvíli. Začal jsem brzdit, auto dostalo smyk a narazili jsme do sloupu,“ popsal David N. u soudu. Podle znaleckého posudku jel minimálně rychlostí 70 km/h. Dodal, že podle navigace prý měla být místo kruhového objezdu normální silnice.

Poker chtěla hrát profesionálně

Z vozu mu po nehodě pomohl muž, který zároveň i zavolal záchranáře. Řidič skončil v nemocnici se zlomenou nohou, jeho spolujezdkyně bouračku nepřežila, záchranáři se ji pokoušeli téměř hodinu oživit, ale zemřela na polytrauma. „Utrpěla poranění mozku, plic a jater,“ popsal státní zástupce Pavel Tolar s tím, že žena byla připoutaná.

Alkohol u řidiče vyloučila dechová zkouška. Matka zemřelé se pak přijela podívat na místo nehody. „Byl to takový šok. Stále tomu nemohu uvěřit. Vše se pro ni vyvíjelo tak skvěle. Byla nejšťastnější, jako kdy byla,“ uvedla. „Nebyla to chyba řidiče, byla to prostě tragická nehoda,“ řekla po nehodě sestra hráčky.

Po vycházející hvězdě britského pokeru zůstaly dvě dospělé dcery, Jessica a Gemma, která se nedávno před tím vdala, a ženin dlouholetý partner Gary.

Fryer hrála poker jako amatérka. Měsíc před smrtí skončila třetí v turnaji DTD1000, kde vyhrála 47 500 liber (1,39 miliónu Kč). Podle deníku The Sun už měla zajištěného sponzora, který by jí umožnil věnovat se pokeru profesionálně.